Австралія надасть Україні пакет допомоги на понад $70 млн: що до нього увійде — Finance.ua

Австралія надасть Україні пакет допомоги на понад $70 млн: що до нього увійде Сьогодні 13:31 — Казна та Політика

Австралія надасть Україні пакет допомоги на понад $70 млн: що до нього увійде

Уряд Австралії надасть Україні новий пакет допомоги на 110 мільйонів австралійських доларів (73,5 мільйона доларів). До нього увійдуть 70 військових броньованих машин для захисту від вторгнення росії.

Про це повідомив прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз, пише Reuters.

Цей пакет військової допомоги включатиме 28 броньованих машин M 113 , 14 машин спеціального призначення, 28 середніх вантажівок і 14 причепів.

Також, Австралія продовжить безмитний доступ для товарів, імпортованих з України, ще на 12 місяців.

З урахуванням нового пакету загальний обсяг австралійської допомоги Україні складе вже 790 млн австралійських доларів, з яких 610 млн — це військова підтримка.

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«Ця додаткова підтримка матиме реальне значення, допомагаючи українському народу, який продовжує проявляти велику мужність перед обличчям незаконної, неспровокованої та аморальної війни росії», — зазначив прем'єр Австралії.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков на початку червня повідомляв, що уряд Австралії має намір офіційно оголосити про виділення нового пакета військової допомоги Україні.

Раніше Резніков звертався до колег з Австралії з закликом надати Україні бронеавтомобілі Hawkie. Згодом Міноборони запросило Австралію доєднатись до «танкової коаліції». Країна, як вважають у відомстві, має змогу передати Києву Abrams М1А1.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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