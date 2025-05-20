Рада ЄС і Європарламент попередньо домовилися щодо нових правил перетину кордону — Finance.ua
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Рада ЄС і Європарламент попередньо домовилися щодо нових правил перетину кордону

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Рада ЄС і Європарламент попередньо домовилися щодо нових правил перетину кордону
Рада ЄС і Європарламент попередньо домовилися щодо нових правил перетину кордону
Рада ЄС і Європарламент досягли попередньої домовленості, яка дозволяє державам-членам поступово протягом шести місяців впроваджувати цифрову систему управління кордонами Entry/exit system (EES), яка збиратиме біометричні дані громадян третіх країн, що в’їжджають у ЄС.
Про це «Європейській правді» повідомили у пресслужбі Ради ЄС.
Нова система стосуватиметься і громадян України.

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«Завдяки цій угоді держави-члени зможуть запровадити нову систему управління кордонами для реєстрації в’їзду та виїзду громадян країн, що не є членами ЄС, до Шенгенської зони. Це хороша новина, яка підтримає наші зусилля з забезпечення безпеки наших кордонів», — заявив Томаш Сємоняк, міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі, яка головує в Раді ЄС.
Згідно з поетапним розгортанням, держави-члени почнуть поступово вводити EES в дію і працюватимуть над тим, щоб після першого місяця реєструвати щонайменше 10% перетинів кордону.
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Протягом перших 60 днів держави-члени можуть використовувати EES без біометричних функцій. Через три місяці держави-члени повинні використовувати EES — з біометричними функціями — щонайменше на 35% своїх пунктів перетину кордону. Країни ЄС повинні досягти повної реєстрації всіх осіб до кінця шестимісячного періоду поступового запуску EES.
До кінця цього перехідного періоду держави-члени також продовжуватимуть вручну ставити штампи в проїзних документах.
Поступове впровадження враховує різноманітні потреби держав-членів. Нові правила дозволяють тим, хто бажає впровадити EES поступово протягом 180 днів, зробити це, а іншим — розпочати повноцінне функціонування системи з першого дня.
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Регламент не встановлює дату початку поступового впровадження системи. Для цього буде потрібно окреме рішення Європейської комісії.
Співзаконодавці домовилися, що під час поступового запуску EES держави-члени можуть повністю або частково призупинити роботу EES на певних пунктах перетину кордону в виняткових обставинах (наприклад, коли інтенсивність руху призводить до дуже тривалих затримок).
Після закінчення поступового запуску, а також у виняткових обставинах, держави-члени можуть також призупинити роботу EES на певному пункті перетину кордону на 6 годин.
Досягнута угода є попередньою. Вона має бути підтверджена Радою ЄС та Європарламентом, перш ніж може бути офіційно прийнята обома інституціями.
За матеріалами:
Європейська правда
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