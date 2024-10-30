Рада відхилила закон, який передбачав штрафи для мобільних операторів за збої зв’язку під час блекаутів — Finance.ua
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Рада відхилила закон, який передбачав штрафи для мобільних операторів за збої зв’язку під час блекаутів

Казна та Політика
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Рада відхилила закон, який передбачав штрафи для мобільних операторів за збої зв’язку під час блекаутів
Рада відхилила закон, який передбачав штрафи для мобільних операторів за збої зв’язку під час блекаутів
Депутати Верховної Ради України не підтримали у першому читанні закон № 11 431 про врегулювання питання державного нагляду в сфері електронних комунікацій та оперативного забезпечення сталості електронних комунікаційних мереж.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
За законопроєкт намагалися проголосувати двічі: уперше його підтримало 199 депутати, у другій спробі — 206. Необхідний мінімум становить 226 голосів парламентарів, тому цей законопроєкт відхилили.
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Законопроєкт передбачає штрафи на операторів за те, що вони не забезпечили безперебійний звʼязок коли відключають світло. Водночас проти законопроєкту виступили Європейська бізнес асоціація, Американська торгівельна палата та Спілка Українських підприємців.
Вони наголосили на таких ризиках:
  • законопроєкт посилює тиск на бізнес та контроль, збільшуючи штрафи та надходження до бюджету їх коштом;
  • нові штрафи та контроль створюватимуть загрозу для планованих інвестицій і розвитку галузі.
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Національне агентство з питань запобігання корупції у висновку про законопроєкт № 11 431 зазначило, що закон не гарантуватиме звʼязок у разі систематичних відключень електроенергії, але стане інструментом посилення корупційного тиску.
У висновку НАЗК йдеться про те, що законопроєкт не передбачає чітких правил, що підвищує ризик корупційних зловживань.
«Необґрунтоване посилення відповідальності шляхом збільшення розміру штрафу створює умови для регуляторного тиску на постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг з корупційною метою», — йдеться у звіті агентства.
За матеріалами:
theБабель
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