Рада в першому читанні ухвалила законопроєкт щодо кримінальної відповідальності за перше СЗЧ
Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт № 13260, який змінює порядок звільнення від кримінальної відповідальності військових, що вперше залишили військову частину.
Документ підтримали 227 народних депутатів.
30 серпня завершився термін, коли військові, які залишили частину до 8 травня 2025 року, могли повернутися на службу у спрощеному порядку. Вони мали можливість поновити всі бойові виплати та забезпечення — грошового, продовольчого, речового та іншого забезпечення.

Що пропонує законопроєкт

Нові правила передбачають, що військовослужбовці, які вперше самовільно залишили частину, можуть бути звільнені від відповідальності за старим механізмом. Для цього потрібно добровільно повернутися на службу та прослужити щонайменше три місяці.
Читайте також
Ця вимога не діятиме у випадках, якщо воєнний стан буде скасований або військового звільнять зі служби за станом здоров’я.
Нагадаємо, раніше заступниця міністра оборони України Катерина Чорногоренко повідомляла, що деякі військові, які вчинили самовільне залишення частини (СЗЧ), можуть повернутися на службу за спрощеною процедурою. Так, військові, які пішли в СЗЧ до 10 травня 2025 року, могли повернутися на службу за спрощеною процедурою до 30 серпня 2025 року.
За матеріалами:
theБабель
Payment systems