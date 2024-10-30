Рада ухвалила закон про вдосконалення роботи МСЕК — Finance.ua

Рада ухвалила закон про вдосконалення роботи МСЕК Сьогодні 05:09 — Казна та Політика

Верховна Рада ухвалила законопрокєт № 11 225 , яким удосконалюють процедуру проходження медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) в Україні.

«За» проголосували 284 парламентарі, повідомила народна депутатка Ірина Геращенко.

Нововведення передбачають можливість участі в засіданнях МСЕК у режимі онлайн. Очікується, що завдяки цьому вдасться зменшити витрати часу та коштів для пацієнтів.

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Крім того, для встановлення інвалідності більше не буде обов’язковою особиста присутність людини — для комісії достатньо буде проаналізувати медичні документи.

Також інформації про висновки МСЕК будуть вносити до електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ), аби спростити доступ лікарів до даних, покращити прозорість і пришвидшити процес.

Для впровадження змін Кабмін має встановити максимальні строки, протягом яких комісії мають ухвалити рішення за результатами засідань. Уряд додатково має створити перелік підстав, за яких розгляд справ МСЕКи мають проводити дистанційно, заочно або у формі виїзного засідання.

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Крім того, Кабінет міністрів зобов’язали сформувати перелік грубих порушень, за вчинення яких працівників МСЕК можуть тимчасово позбавити участі в комісіях, права виконувати функції та брати участь в ухваленні рішень.

Також законопроєкт передбачає організацію та розділення системи МСЕКів на комісії першого, другого та інших рівнів.

«Так звана „велика реформа“ системи реабілітації затягується в часі. Тому, є нагальна потреба в точкових змінах процедури проведення медико-соціальної експертизи, для покращення вже сьогодні для цивільних та військових пацієнтів процедур встановлення ступеня стійкого обмеження життєдіяльності, групи інвалідності, та виконання стратегії компенсації на основі індивідуального реабілітаційного плану», — йдеться в пояснювальній записці авторів законопроєкту.

Українська правда За матеріалами:

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