Рада спростила оформлення документів для будівництва тимчасового житла переселенцям — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Рада спростила оформлення документів для будівництва тимчасового житла переселенцям

Вчора 08:25Нерухомість
777
Рада спростила оформлення документів для будівництва тимчасового житла переселенцямРада спростила оформлення документів для будівництва тимчасового житла переселенцям
Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроект № 7282, який визначає нормативні процедури розміщення тимчасових споруд для українців, які постраждали від бойових дій.
Про це у своєму телеграм-каналі написав депутат Верховної Ради Ярослав Желєзняк.
Читайте також
Цей законопроект був зареєстрований у парламенті 13 квітня. Він встановлює спрощену процедуру для будівництва об’єктів, призначених для тимчасового проживання переселенців, а також порядок розміщення виробничих потужностей переміщених підприємств.
Місце для вашої реклами
Документ також передбачає вдосконалення процедури обстеження нерухомості, що була пошкоджена внаслідок збройної агресії росії, а також законодавчі ініціативи щодо відновлення зруйнованих російськими військами населених пунктів та територій за допомогою нових містобудівних програм.
За матеріалами: Діло
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.