Рада спростила оформлення документів для будівництва тимчасового житла переселенцям — Finance.ua

Рада спростила оформлення документів для будівництва тимчасового житла переселенцям

Вчора 08:25 — Нерухомість

Рада спростила оформлення документів для будівництва тимчасового житла переселенцям

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроект № 7282, який визначає нормативні процедури розміщення тимчасових споруд для українців, які постраждали від бойових дій.

Про це у своєму телеграм-каналі написав депутат Верховної Ради Ярослав Желєзняк.

Цей законопроект був зареєстрований у парламенті 13 квітня. Він встановлює спрощену процедуру для будівництва об’єктів, призначених для тимчасового проживання переселенців, а також порядок розміщення виробничих потужностей переміщених підприємств.

Документ також передбачає вдосконалення процедури обстеження нерухомості, що була пошкоджена внаслідок збройної агресії росії, а також законодавчі ініціативи щодо відновлення зруйнованих російськими військами населених пунктів та територій за допомогою нових містобудівних програм.

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