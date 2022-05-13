Рада спростила оформлення документів для будівництва тимчасового житла переселенцям — Finance.ua

Цей законопроект був зареєстрований у парламенті 13 квітня. Він встановлює спрощену процедуру для будівництва об’єктів, призначених для тимчасового проживання переселенців, а також порядок розміщення виробничих потужностей переміщених підприємств.
Документ також передбачає вдосконалення процедури обстеження нерухомості, що була пошкоджена внаслідок збройної агресії росії, а також законодавчі ініціативи щодо відновлення зруйнованих російськими військами населених пунктів та територій за допомогою нових містобудівних програм.