Рада схвалила зміни до Митного кодексу, які дозволяють зменшити час проходження митниці — Finance.ua

Рада схвалила зміни до Митного кодексу, які дозволяють зменшити час проходження митниці Сьогодні 18:00 — Казна та Політика

Рада схвалила зміни до Митного кодексу, які дозволяють зменшити час проходження митниці

Верховна Рада схвалила зміни до Митного кодексу України, які дозволяють скоротити час проходження митниці користувачами NCTS та розширюють застосування транзитних спрощень.

«13 липня Верховна Рада України підтримала проєкт Закону України „Про внесення змін до Митного кодексу України щодо використання митних декларацій та електронної транзитної системи, передбачених Конвенцією про процедуру спільного транзиту, для здійснення транзиту на умовах цього Кодексу“ (реєстр. № 9014−1)», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що змінами запроваджуються можливості здійснення внутрішнього транзиту товарів із використанням NCTS, за аналогією із транзитом Союзом (Union transit), передбаченим Митним кодексом ЄС.

Окрім того, створено законодавче підґрунтя для пріоритетного пропуску через кордон товарів, поміщених під процедуру спільного транзиту.

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Прийняті зміни до Митного кодексу створюють сприятливі умови для українського бізнесу відкривати декларації Т1 у внутрішніх митницях, що у поєднанні із електронною чергою на кордоні розвантажить митні пункти пропуску та скоротить час проходження митниці користувачам NCTS.

Документом також передбачено: запровадження додаткових транзитних спрощень — статус авторизованого вантажовідправника МДП та статус авторизованого вантажоодержувача МДП, приведення у відповідність до митного законодавства ЄС та положень Конвенції про процедуру спільного транзиту вимог щодо пломбування всіх транзитних переміщень або, у випадку неможливості пломбування, забезпечення ідентифікації відповідних товарів, оформлення однієї транзитної декларації на товари, які переміщуються або будуть переміщуватися в одному транспортному засобі (контейнері чи пакуванні) від митного органу відправлення до митного органу призначення.

Довідка Finance.ua:

1 жовтня 2022 року в Україні запрацювали положення Конвенції про процедуру спільного транзиту (NCTS) і для бізнесу відкрилась можливість міжнародного переміщення товарів з 35 іншими країнами-учасницями за одним транзитним документом.

«Митний безвіз» — це більш швидке переміщення товарів між країнами Європейського регіону, менше бюрократії на митниці, менше можливостей для зловживань, обмін даними з сусідніми митницями фактично в режимі реального часу. Це один із ключових напрямків розбудови в Україні зручної та прозорої митниці.

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Укрінформ За матеріалами:

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