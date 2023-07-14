Митникам хочуть дозволити контролювати поставки пального — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Митникам хочуть дозволити контролювати поставки пального

Технології&Авто
0
Митникам хочуть дозволити контролювати поставки пального
Митникам хочуть дозволити контролювати поставки пального
Державі слід посилювати контроль за походженням імпортного пального. Таку думку на своїй сторінці у Facebook висловив директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн.
За його словами, митникам необхідно дозволити запитувати додаткові документи у трейдерів, щоб переконатись у неросійському походженні пального з підозрілих напрямків.
«Я підтримую розширення повноважень митниці щодо запиту документів. А ще я був би не проти, щоб парочку розумників потримали пару тижнів на колесах на митниці «до вияснєнія», — наголосив Куюн.
Експерт обурився поведінкою окремих імпортерів, «які ще у травні клялися у готовності докласти всіх зусиль задля перемоги над російським пальним, почали виказувати невдоволення прискіпливістю митників до їх документації».
Раніше повідомлялось, що в Україну продовжує потрапляти пальне російського походження. Тому зараз йде мова про нове посилення контролю походження нафтопродуктів.
Нагадаємо, від початку липня в Україні почало дорожчати пальне.
За матеріалами:
MMR
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.