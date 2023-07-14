Митникам хочуть дозволити контролювати поставки пального — Finance.ua

Митникам хочуть дозволити контролювати поставки пального Сьогодні 10:33 — Технології&Авто

Митникам хочуть дозволити контролювати поставки пального

Державі слід посилювати контроль за походженням імпортного пального. Таку думку на своїй сторінці у Facebook висловив директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн.

За його словами, митникам необхідно дозволити запитувати додаткові документи у трейдерів, щоб переконатись у неросійському походженні пального з підозрілих напрямків.

«Я підтримую розширення повноважень митниці щодо запиту документів. А ще я був би не проти, щоб парочку розумників потримали пару тижнів на колесах на митниці «до вияснєнія», — наголосив Куюн.

Експерт обурився поведінкою окремих імпортерів, «які ще у травні клялися у готовності докласти всіх зусиль задля перемоги над російським пальним, почали виказувати невдоволення прискіпливістю митників до їх документації».

Раніше повідомлялось, що в Україну продовжує потрапляти пальне російського походження. Тому зараз йде мова про нове посилення контролю походження нафтопродуктів.

Нагадаємо, від початку липня в Україні почало дорожчати пальне.

MMR За матеріалами:

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