Рада схвалила рішення про об’єднання ПФУ та ФССУ — Finance.ua
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Рада схвалила рішення про об’єднання ПФУ та ФССУ

Казна та Політика
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Рада схвалила рішення про об’єднання ПФУ та ФССУ
Рада схвалила рішення про об’єднання ПФУ та ФССУ
Сьогодні Верховна Рада України схвалила законопроект, яким передбачається приєднання Фонду соціального страхування України до Пенсійного фонду України з 1 січня 2023 року.
Про це повідомляє пресслужби Міністерства соціальної політики України.

Для чого це потрібно

Це дає змогу зменшити витрати на адміністрування страхових коштів, направивши вивільнені кошти на забезпечення страхових виплат.
Також це розширює можливості контролю за цільовим використанням коштів соціального страхування, дозволить забезпечити вчасне виконання зобов’язань щодо здійснення страхових виплат, зокрема, у разі тимчасової втрати працездатності та нещасних випадків на виробництві.
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Можливості інформаційної системи Пенсійного фонду вже дозволили запровадити електронний лікарняний. Подальша цифровізація процесів скоротить строки проходження коштів та дозволить пришвидшити отримання виплат та соціальних послуг в системі соціального страхування.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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