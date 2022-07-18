Рада розширить категорії українців, які отримають відстрочку від призову — Finance.ua

Рада розширить категорії українців, які отримають відстрочку від призову Вчора 19:00 — Особисті фінанси

Верховна Рада ухвалила за основу законопроект, який надає відтермінування від призову на військову службу під час мобілізації науковим, науково-педагогічним та педагогічним працівникам.

Про це повідомила голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк.

Законопроєкт підтримали 318 народних обранців.

Документ розглядатимуть за скороченою процедурою. Зокрема, він передбачає право на відстрочку для педагогічних працівників закладів вищої та фахової передвищої освіти, які працевлаштовані за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки та не мають вченого звання та/або наукового ступеня.

Сьогодні держава перебуває у стані війни. Але настане час, коли прийде перемога і ми спокійно продовжимо відбудовувати і наново будувати Україну. Це стосується не лише будівництва інфраструктури і житла. Це стосується наших дітей та молоді, яким потрібно буде давати фахову, якісну освіту. А також наших науковців, які повинні будуть продовжити розвивати українську науку. Саме тому наші науковці та педагоги повинні продовжити зараз свою роботу на робочому місці і займатись цим після перемоги, — голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк.

Нагадаємо, правоохоронці викрили у Києві організовану злочинну групу, що займалася незаконною переправкою за кордон громадян призовного віку в умовах воєнного стану і мобілізації. Для реалізації своєї схеми, зловмисники використовували підпільну друкарню.Українські правоохоронці викрили у Львові трьох зловмисників, які організували незаконний виїзд за кордон чоловіків призовного віку.

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