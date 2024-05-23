Рада продовжила ще на 3 роки строк оформлення права власності на земельні паї — Finance.ua
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Рада продовжила ще на 3 роки строк оформлення права власності на земельні паї

Аграрний ринок
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Рада продовжила ще на 3 роки строк оформлення права власності на земельні паї
Рада продовжила ще на 3 роки строк оформлення права власності на земельні паї
Верховна Рада ухвалила у другому читання законопроєкт № 11 150, що передбачає продовження з 2025 року до 1 січня 2028 року строк оформлення права власності на земельні паї.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
«№ 11 150 — захист інтересів власників земельних паїв. В цілому — 243», — повідомив Железняк.
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За нинішнім законодавством, власники невитребуваних земельних часток (паїв) або їхні спадкоємці, хто не встиг оформити право власності на земельний пай, повинен це зробити до 1 січня 2025 року. Люди, які цього не зроблять, будуть вважатися такими, що відмовилися від одержання земельної ділянки. Безхазяйні землі передадуть у комунальну власність територіальної громади, де вони розташовані.
Проектом закону пропонують продовжити з 2025 року до 1 січня 2028 року строк оформлення невитребуваних (нерозподілених) земельних ділянок, здійснення розподілу земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та їх спадкоємцями земель, що залишилися у колективній власності після розподілу земельних ділянок.
За матеріалами:
УНН
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