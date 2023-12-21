Рада попри застереження міжнародних партнерів призначила чотирьох членів Рахункової палати — Finance.ua
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Рада попри застереження міжнародних партнерів призначила чотирьох членів Рахункової палати

Казна та Політика
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Рада попри застереження міжнародних партнерів призначила чотирьох членів Рахункової палати
Рада попри застереження міжнародних партнерів призначила чотирьох членів Рахункової палати
Верховна Рада у четвер проголосувала за призначення чотирьох членів Рахункової палати попри заклик послів країн G7 не поспішати з цим ухваленням.
Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням повідомлення Telegram-канал нардепа Ярослава Железняка.
Зокрема, терміном на 6 років було призначено Єлизавету Пушко-Цибуляк, Сергія Ключку, Ольгу Піщанську та Кирила Клименка.
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Железняк відзначив, що у четвер Рада також розгляне призначення Піщанської новою главою Рахункової палати.
Нагадаємо, посли країн «Групи семи» 19 грудня висловили стурбованість намірами ВР призначити членів Рахункової палати до завершення її реформи.
Посли заявили, що до ухвалення закону про реформу ці призначення підірвали б довіру до інституції, яка відповідає за нагляд за міжнародною допомогою.
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Очільник Рахункової палати Андрій Майснер розділив стурбованість послів G7, наголошуючи, що реформування Рахункової палати «повинне бути не в кількості, а в якості».
Посли країн «Групи семи» і раніше закликали Київ забезпечити належну реформу Рахункової палати, щоб підвищити довіру міжнародних партнерів.
Цей орган, як очікується, буде ключовим у відстеженні міжнародної економічної допомоги в Україні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Українська правда
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