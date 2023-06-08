Рахункова палата назвала витрати бюджету за перший квартал — Finance.ua

Рахункова палата назвала витрати бюджету за перший квартал Сьогодні 19:29 — Казна та Політика

Рахункова палата назвала витрати бюджету за перший квартал

У січні-березні 2023 року за рахунок виключно внутрішніх джерел надходжень 61% видатків державного бюджету було спрямовано на обороноздатність і безпеку України.

«В умовах війни у I кварталі 2023 року за рахунок виключно внутрішніх джерел надходжень 61% видатків державного бюджету спрямували на обороноздатність і безпеку України», — йдеться в повідомленні.

Зі слів т.в.п. голови Рахункової палати Андрія Майснера, доходи загального фонду держбюджету перевищили плановий показник на I квартал 2023 року на 141 млрд грн, або 57%.

Перевиконання плану доходів вдалось досягти насамперед за рахунок грантів від Світового банку на бюджетну підтримку, які не планувалися. Йдеться про 134 млрд грн, що становило 25% усіх доходів державного бюджету. Без урахування грантів перевиконання плану доходів загального фонду у I кварталі становило 7 млрд грн, або 3%.

«В умовах російської військової агресії проти України і продовження воєнного стану 61% видатків спрямували на заходи, пов’язані з обороноздатністю і безпекою держави (389 млрд грн). Здійснення цих видатків повністю забезпечено за рахунок внутрішніх джерел надходжень (доходи без урахування грантів, кошти від внутрішніх запозичень, повернення кредитів і приватизація державного майна)», — підкреслив Майснер.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.