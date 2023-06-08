Рахункова палата назвала витрати бюджету за перший квартал — Finance.ua

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Рахункова палата назвала витрати бюджету за перший квартал

Казна та Політика
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Рахункова палата назвала витрати бюджету за перший квартал
Рахункова палата назвала витрати бюджету за перший квартал
У січні-березні 2023 року за рахунок виключно внутрішніх джерел надходжень 61% видатків державного бюджету було спрямовано на обороноздатність і безпеку України.
Про це повідомляє пресслужба Рахункової палати.
«В умовах війни у I кварталі 2023 року за рахунок виключно внутрішніх джерел надходжень 61% видатків державного бюджету спрямували на обороноздатність і безпеку України», — йдеться в повідомленні.
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Зі слів т.в.п. голови Рахункової палати Андрія Майснера, доходи загального фонду держбюджету перевищили плановий показник на I квартал 2023 року на 141 млрд грн, або 57%.
Перевиконання плану доходів вдалось досягти насамперед за рахунок грантів від Світового банку на бюджетну підтримку, які не планувалися. Йдеться про 134 млрд грн, що становило 25% усіх доходів державного бюджету. Без урахування грантів перевиконання плану доходів загального фонду у I кварталі становило 7 млрд грн, або 3%.
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«В умовах російської військової агресії проти України і продовження воєнного стану 61% видатків спрямували на заходи, пов’язані з обороноздатністю і безпекою держави (389 млрд грн). Здійснення цих видатків повністю забезпечено за рахунок внутрішніх джерел надходжень (доходи без урахування грантів, кошти від внутрішніх запозичень, повернення кредитів і приватизація державного майна)», — підкреслив Майснер.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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