Рахункова палата: Україна втрачає мільярди гривень ренти через війну — Finance.ua

Рахункова палата: Україна втрачає мільярди гривень ренти через війну Сьогодні 07:22 — Казна та Політика

Рахункова палата: Україна втрачає мільярди гривень ренти через війну

Через повномасштабну війну росії проти України державний та місцеві бюджети лише за перше півріччя 2022 року втратили понад 3 млрд грн ренти. Так, надходження ренти за транзит аміаку територією України зменшився в 2,4 раза, за лісокористування — в 1,4 раза.

Про це повідомляє пресслужба Рахункової палати.

До 2022 року транзитне транспортування російського аміаку приносило державі щороку понад 1 млрд грн. Нині діяльність єдиного в Україні оператора магістрального аміакопроводу припинена, і ренту він не платить. Загалом, з 2020 року — перше півріччя 2022 року до держбюджету надійшло понад 3,5 млрд грн ренти за транспортування, 80% від суми — саме за транзит аміаку.

Крім того, скоротилися обсяги надходження від ренти за лісокористування. З 1 січня 2022 року ставку відповідної ренти підняли на 14,5%. Але через тимчасову окупацію росією частини територій України, де заготовлялася деревина, у першому півріччі минулого року надходження ренти до бюджетів усіх рівнів зменшилися майже на 31%. За 2020 рік — перше півріччя 2022 року лісокористування принесло 1,6 млрд грн до держбюджету та ще 2,3 млрд грн — до місцевих бюджетів.

Зменшилися надходження за водокористування — у першому півріччі 2022 року через війну недонадходження ренти до зведеного бюджету становлять 162,3 млн грн. 69% користувачів не сплачували відповідну ренту.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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