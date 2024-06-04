Рада підтримала в першому читанні підвищення акцизів на цигарки та пальне — Finance.ua

Рада підтримала в першому читанні підвищення акцизів на цигарки та пальне Сьогодні 20:02 — Казна та Політика

Рада підтримала в першому читанні підвищення акцизів на цигарки та пальне

Верховна Рада на засіданні у вівторок, 4 червня, ухвалила у першому читанні проєкт закону, який передбачає підвищення ставок акцизного податку на тютюнові вироби.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

Він розповів, що документ попередньо підтримали 249 парламентарів.

Згідно з проєктом, у 2025 році акциз на цигарки зросте на +23%, а після цього його розмір підвищуватиметься на 5% до 2028 року. При цьому у 2024 році збільшення відбудеться лише у разі девальвації.

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«Реалізація законопроєкту призведе до збільшення доходів бюджету за рахунок додаткових надходжень акцизного податку з тютюнових виробів у 2025 році у сумі близько 612 млн грн, у 2026 році - 5 млрд грн, у 2027 році - 9,3 млрд грн, у 2028 році - 13,8 млрд грн», — вказав Железняк.

Нардеп також зазначив, що питання акцизу на тютюнові вироби для електричного нагрівання буде переглянуто до другого читання.

Також Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт № 11 256−2 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо імплементації положень актів права Європейського Союзу щодо акцизного податку.

Документ підтримало 227 народних депутатів.

Законопроєкт № 11 256−2 передбачає поетапне підвищення акцизів на різні види пального до 1 січня 2028 року. На кінцевому етапі акциз на бензин становитиме 359 євро за 1000 л, на дизельне пальне — 330 євро за 1000 л, на скраплений газ — 70 євро за 1000 літрів.

Перехідний етап має розпочатися з 1 липня 2024 року.

Економічна Правда За матеріалами:

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