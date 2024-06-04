Рада підтримала в першому читанні підвищення акцизів на цигарки та пальне — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Рада підтримала в першому читанні підвищення акцизів на цигарки та пальне

Казна та Політика
35
Рада підтримала в першому читанні підвищення акцизів на цигарки та пальне
Рада підтримала в першому читанні підвищення акцизів на цигарки та пальне
Верховна Рада на засіданні у вівторок, 4 червня, ухвалила у першому читанні проєкт закону, який передбачає підвищення ставок акцизного податку на тютюнові вироби.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.
Він розповів, що документ попередньо підтримали 249 парламентарів.
Згідно з проєктом, у 2025 році акциз на цигарки зросте на +23%, а після цього його розмір підвищуватиметься на 5% до 2028 року. При цьому у 2024 році збільшення відбудеться лише у разі девальвації.
Читайте також
«Реалізація законопроєкту призведе до збільшення доходів бюджету за рахунок додаткових надходжень акцизного податку з тютюнових виробів у 2025 році у сумі близько 612 млн грн, у 2026 році - 5 млрд грн, у 2027 році - 9,3 млрд грн, у 2028 році - 13,8 млрд грн», — вказав Железняк.
Нардеп також зазначив, що питання акцизу на тютюнові вироби для електричного нагрівання буде переглянуто до другого читання.
Також Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт № 11 256−2 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо імплементації положень актів права Європейського Союзу щодо акцизного податку.
Документ підтримало 227 народних депутатів.
Законопроєкт № 11 256−2 передбачає поетапне підвищення акцизів на різні види пального до 1 січня 2028 року. На кінцевому етапі акциз на бензин становитиме 359 євро за 1000 л, на дизельне пальне — 330 євро за 1000 л, на скраплений газ — 70 євро за 1000 літрів.
Перехідний етап має розпочатися з 1 липня 2024 року.

Збільшення акцизів на пальне та тютюн: які ціни на нас чекають 🔍

За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.