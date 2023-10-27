Рада хоче заборонити «1С» — Finance.ua

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Рада хоче заборонити «1С»

Казна та Політика
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Рада хоче заборонити «1С»
Рада хоче заборонити «1С»
Верховній Раді пропонують заборонити в Україні продаж російського програмного забезпечення «1С».
Відповідний законопроєкт № 10 186 зареєстровано у Верховній Раді.

Що пропонують депутати

Законопроєкт передбачає заборону продажу на території України програмного забезпечення для податкового та бухгалтерського обліку «1С», при створенні якого використовувався програмний код, написаний мовою країни-агресора.
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Законопроєкт також пропонує встановити, що придбане (введене в обіг) до набрання чинності цим законом, програмне забезпечення (електронні поставки), для податкового та бухгалтерського обліку, при створенні якого було використано програмний код, написаний мовою країни агресора, може використовуватися підприємствами (крім державних і комунальних) на законних підставах.

Розміри штрафів

Згідно з положеннями законопроєкту, за використання програми буде передбачено накладення штрафу в розмірі 1000 мінімальних заробітних плат.
За повторне порушення протягом року — 2000 мінімальних зарплат (така сама сума штрафу залишається і в разі порушення втретє і більше разів за рік).
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Як зазначається в пояснювальній записці до документа, незважаючи на запроваджені санкційні заходи проти російської федерації, суб'єкти господарювання продовжують використовувати російський «1C» та його аналоги.
«В Україні збереглося їхнє домінуюче становище на ринку, а це понад 80% бізнесу (з обсягом послуг на суму більше ніж пів мільярда гривень), які так чи інакше залишаються користувачами та продовжують купувати для податкового та бухгалтерського обліку програмне забезпечення (електронні поставки), програмний код (компілятор) у якому написаний мовою країни агресора», — ідеться в пояснювальній записці.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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