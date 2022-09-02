Альтернатива 1С. Дубілет запускає екосистему для автоматизації бізнесу — Finance.ua

Альтернатива 1С. Дубілет запускає екосистему для автоматизації бізнесу
Один із засновників monobank Дмитро Дубілет анонсував запуск нового бізнес-проєкту в Україні Navkolo.
Про це він повідомив в своєму Telegram-каналі.
Ідея бізнесу, за словами Дубілета, з’явилася як альтернатива російським сервісам для бухгалтерії й автоматизація торгівлі, на кшталт 1С та інших програм. У планах далі — поява інших сервісів для різних функцій і сегментів.
«Навіть якщо не брати до уваги, що 1С — російське створіння, український бізнес уже давно мав би відмовитись від цих жахливих програм 90-х років. 1С — це довго, дорого, незручно. Будь-який крок потребує залучення програмістів. Вирви-око інтерфейси. Нема доступу зі смартфона», — каже він.
Водночас Дубілет зазначив, що Navkolo не створює сервіси самостійно, а відбирає продукти інших українських компаній та інтегрує їх.
«Коли якийсь сервіс інтегровано у Navkolo, це значить, що він пройшов нашу перевірку на юзабіліті, функціональність, перспективи розвитку тощо», — акцентує він.
Зараз запускаються два модулі:
- Navkolo.Бухгалтерія. Реалізація, придбання, необоротні активи. Зарплата і персонал. Податки, звітність. Запаси та виробництво. Каса і банк. Інтеграція з клієнт-банком. ЗЕД, імпорт-експорт. Партнер — Bookkeeper.
- Navkolo.Торгівля. Складський облік. Робота з цінами. Розрахунки з клієнтами та постачальниками. Підключення обладнання. Кадровий облік. CRM. Ведення витрат. Детальна аналітика. Партнер — DNTrade.
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