Альтернатива 1С. Дубілет запускає екосистему для автоматизації бізнесу — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Альтернатива 1С. Дубілет запускає екосистему для автоматизації бізнесу

Особисті фінанси
2077
Альтернатива 1С. Дубілет запускає екосистему для автоматизації бізнесу
Альтернатива 1С. Дубілет запускає екосистему для автоматизації бізнесу
Один із засновників monobank Дмитро Дубілет анонсував запуск нового бізнес-проєкту в Україні Navkolo.
Про це він повідомив в своєму Telegram-каналі.
Ідея бізнесу, за словами Дубілета, з’явилася як альтернатива російським сервісам для бухгалтерії й автоматизація торгівлі, на кшталт 1С та інших програм. У планах далі — поява інших сервісів для різних функцій і сегментів.
«Навіть якщо не брати до уваги, що 1С — російське створіння, український бізнес уже давно мав би відмовитись від цих жахливих програм 90-х років. 1С — це довго, дорого, незручно. Будь-який крок потребує залучення програмістів. Вирви-око інтерфейси. Нема доступу зі смартфона», — каже він.
Водночас Дубілет зазначив, що Navkolo не створює сервіси самостійно, а відбирає продукти інших українських компаній та інтегрує їх.
«Коли якийсь сервіс інтегровано у Navkolo, це значить, що він пройшов нашу перевірку на юзабіліті, функціональність, перспективи розвитку тощо», — акцентує він.
Зараз запускаються два модулі:
  • Navkolo.Бухгалтерія. Реалізація, придбання, необоротні активи. Зарплата і персонал. Податки, звітність. Запаси та виробництво. Каса і банк. Інтеграція з клієнт-банком. ЗЕД, імпорт-експорт. Партнер — Bookkeeper.
  • Navkolo.Торгівля. Складський облік. Робота з цінами. Розрахунки з клієнтами та постачальниками. Підключення обладнання. Кадровий облік. CRM. Ведення витрат. Детальна аналітика. Партнер — DNTrade.

Тарифи

Альтернатива 1С. Дубілет запускає екосистему для автоматизації бізнесу
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.