Рада директорів Twitter схвалила продаж соціальної мережі Маску — Finance.ua

Рада директорів Twitter схвалила продаж соціальної мережі Маску 24.06.2022, 00:15 — Фондовий ринок

Рада директорів Twitter схвалила продаж соціальної мережі Маску

Правління Twitter рекомендує акціонерам проголосувати за схвалення операції з продажу американському мільярдеру Ілону Маску.

Відповідне рішення було опубліковано на сайті Комісії з цінних паперів та бірж США.

Правління вважає угоду справедливою та вигідною для акціонерів. Крім того, наголошується на відсутності альтернативних варіантів, крім продажу Маску.

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Нагадаємо, 13 травня у своєму обліковому записі в Twitter Ілон Маск висловив сумнів у достовірності даних, опублікованих у звіті компанії. Мільярдера збентежила озвучена в ньому кількість ботів. Відповідно до внутрішньої статистики їх менше 5%.

Він зупинив угоду, заявивши у своєму офіційному акаунті, що поставив її на паузу доти, доки цифри зі звіту Twitter Inc. не будуть підтверджені.

У відповідь керівництво Twitter дало доступ мільярдеру до внутрішньої інформації, що включає потік даних з 500 млн публікацій щодня.

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