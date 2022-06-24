Рада директорів Twitter схвалила продаж соціальної мережі Маску — Finance.ua
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Рада директорів Twitter схвалила продаж соціальної мережі Маску

Фондовий ринок
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Рада директорів Twitter схвалила продаж соціальної мережі Маску
Рада директорів Twitter схвалила продаж соціальної мережі Маску
Правління Twitter рекомендує акціонерам проголосувати за схвалення операції з продажу американському мільярдеру Ілону Маску.
Відповідне рішення було опубліковано на сайті Комісії з цінних паперів та бірж США.
Правління вважає угоду справедливою та вигідною для акціонерів. Крім того, наголошується на відсутності альтернативних варіантів, крім продажу Маску.
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Нагадаємо, 13 травня у своєму обліковому записі в Twitter Ілон Маск висловив сумнів у достовірності даних, опублікованих у звіті компанії. Мільярдера збентежила озвучена в ньому кількість ботів. Відповідно до внутрішньої статистики їх менше 5%.
Він зупинив угоду, заявивши у своєму офіційному акаунті, що поставив її на паузу доти, доки цифри зі звіту Twitter Inc. не будуть підтверджені.
У відповідь керівництво Twitter дало доступ мільярдеру до внутрішньої інформації, що включає потік даних з 500 млн публікацій щодня.
За матеріалами:
НВ
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