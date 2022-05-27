Акціонери Twitter подали до суду на Маска за маніпулювання цінами при купівлі компанії — Finance.ua
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Акціонери Twitter подали до суду на Маска за маніпулювання цінами при купівлі компанії

Вчора 20:32Фондовий ринок
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Акціонери Twitter подали до суду на Маска за маніпулювання цінами при купівлі компаніїАкціонери Twitter подали до суду на Маска за маніпулювання цінами при купівлі компанії
Акціонери Twitter Inc подали до суду на мільярдера Ілона Маска. Інвестори стверджують, що він маніпулював ціною акцій компанії у бік зниження при купівлі соцмережі за 44 млрд доларів.
Про це повідомляє Reuters.
Інвестори заявили, що Маск заощадив собі 156 млн доларів, не повідомивши, що до 14 березня він придбав понад 5% акцій Twitter.
Вони також назвали Twitter як відповідача, стверджуючи, що компанія була зобов’язана розслідувати поведінку Маска, хоча вони не вимагають від фірми відшкодування збитків.
Інвестори заявили, що Маск продовжував купувати акції після цього і, зрештою, повідомив на початку квітня, що йому належить 9,2% компанії.
«Затримуючи розкриття інформації про свою частку в Twitter, Маск маніпулював ринком та купив акції Twitter за штучно заниженою ціною», — заявили інвестори.
Акціонери заявили, що нещодавнє падіння акцій Tesla поставило можливість Маска фінансувати придбання Twitter у «серйозну небезпеку», оскільки він заклав свої акції як заставу для забезпечення кредитів, необхідних йому для купівлі компанії.
Нагадаємо, 25 квітня Ілон Маск придбав Twitter за 44 млрд доларів. Тоді підприємець зазначив, що ця соцмережа є «цифровою міською площею, де обговорюються питання, життєво важливі для майбутнього людства».
За матеріалами: РБК-Україна
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