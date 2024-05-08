Рада дозволила перераховувати кошти від продажу майна держпідприємств до держбюджету — Finance.ua
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Рада дозволила перераховувати кошти від продажу майна держпідприємств до держбюджету

Казна та Політика
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Рада дозволила перераховувати кошти від продажу майна держпідприємств до держбюджету
Рада дозволила перераховувати кошти від продажу майна держпідприємств до держбюджету
Верховна Рада у другому читанні та в цілому прийняла закон про зміни до Бюджетного кодексу, які дозволяють зараховувати кошти від продажу майна державних підприємств до державного бюджету. «За» проголосували 243 депутати.
Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.
«Рада проголосувала закон про зміни до Бюджетного кодексу для того, щоб стало можливо зараховувати до державного бюджету кошти, отримані від реалізації майна держпідприємств», — зазначив він.
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Законопроєктом, зокрема, пропонується передусім включити до джерел формування спеціального фонду державного бюджету кошти, отримані від реалізації майна державних унітарних підприємств відповідно до закону «Про особливості припинення державних підприємств за рішенням Фонду державного майна України», зі спрямуванням таких коштів на здійснення заходів, пов’язаних із припиненням державних унітарних підприємств відповідно до цього закону, а також внести деякі техніко-юридичні уточнення для усунення розбіжностей між нормами цього закону та іншого законодавства.
За даними ФДМУ, зараз в Україні є понад 1200 державних непрацюючих підприємств, які існують лише на папері й генерують значні втрати для держави.
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Новий Закон № 3037-ІХ дозволить погасити борги непрацюючих підприємств перед державним бюджетом і працівниками, водночас запроваджує механізм самофінансування процедури ліквідації відповідних підприємств (тобто без витрачання додаткових бюджетних коштів).
Прийняття цього законопроєкту закріпить у бюджетному законодавстві механізм фінансування процесу припинення відповідних державних унітарних підприємств і забезпечить реалізацію передбачених завдань нового Закону № 037-ІХ.
За матеріалами:
Фінансовий клуб
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