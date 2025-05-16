Qatar Airways уклала угоду на закупівлю 160 літаків Boeing — Finance.ua

Qatar Airways уклала угоду на закупівлю 160 літаків Boeing 16.05.2025, 00:42

Qatar Airways уклала угоду на закупівлю 160 літаків Boeing

Qatar Airways уклала угоду на закупівлю 160 літаків у Boeing під час візиту президента США Дональда Трампа до Катару 14 травня. Трамп заявив, що сума угоди становить $200 млрд.

Про це пише Reuters.

Підписали угоду генеральна директорка Boeing Келлі Ортберг і гендиректор Qatar Airways Бадр Мохаммед Аль-Мір у присутності Трампа і еміру Катару шейха Таміма бін Хамада Аль-Тані.

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Угода на 160 літаків вартістю $200 млрд є «найбільшим замовленням літаків в історії Boeing», зазначив Трамп, посилаючись на слова Ортберг.

Подробиць про моделі літаків немає. Також невідомо, чи є замовлення твердим (із депозитом і контрактними зобов’язаннями) чи опціонним.

За актуальними цінами Boeing, найдорожчий літак 777X коштує близько $437,5 млн. Навіть без урахування знижок, які авіакомпанії зазвичай отримують за великі замовлення, 160 таких літаків оцінюються приблизно в $70 млрд, зазначило агентство.

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Boeing і Qatar Airways не надали оперативних коментарів чи уточнень щодо угоди.

Угода стала частиною турне Трампа країнами Перської затоки. Напередодні в Саудівській Аравії він уклав низку контрактів, включаючи інвестиції на $600 млрд та дозвіл на використання Starlink в авіації та судноплавстві.

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