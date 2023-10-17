Qatar Airways облаштує свої літаки швидким інтернетом від Starlink — Finance.ua

Qatar Airways облаштує свої літаки швидким інтернетом від Starlink
Одна з найкращих авіакомпаній світу Qatar Airways представить безкоштовний інтернет для своїх пасажирів від компанії Starlink Ілона Маска.
Як повідомляє пресслужба авіакомпанії, Starlink дозволить пасажирам Qatar Airways використовувати Wi-Fi зі швидкістю до 350 мегабіт на секунду для ігор, доступу до VPN, спортивних трансляцій тощо.
«Qatar Airways з гордістю оголошує про підписання угоди зі Starlink щодо забезпечення безперебійного безкоштовного Wi-Fi для своїх пасажирів по всьому світу», — зазначив виконавчий директор Qatar Airways Group Акбар Аль Бейкер.
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Зазначається, що високошвидкісний широкосмуговий доступ до інтернету з низькою затримкою буде безкоштовним для всіх пасажирів зі зручним «доступом в один клік» на борту.
Поки авіакомпанія не уточнила термін запуску послуги Starlink у своїх авіалайнерах. Наразі Qatar Airways і Starlink перебувають на етапі передзапуску стратегії розгортання всього флоту Qatar Airways.
Таким чином Qatar Airways є п’ятою авіакомпанією, яка стане партнером Starlink, оскільки про бажання надавати послуги Starlink в літаках також вже заявили авіакомпанії JSX, Hawaiian Airlines, AirBaltic, Zipair.
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