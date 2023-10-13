Авіакомпанія LOT запускає прямий рейс від кордону з Україною до Мілану: вартість квитків — Finance.ua

Авіакомпанія LOT запускає прямий рейс від кордону з Україною до Мілану: вартість квитків Сьогодні 13:21 — Особисті фінанси

Авіакомпанія LOT запускає прямий рейс від кордону з Україною до Мілану: вартість квитків

Польська авіакомпанія LOT впроваджує новий рейс із Жешува до Мілана, розширюючи повітряний зв’язок між кордоном України та Італією. Дізнайтеся детальніше, коли рейс розпочне свою регулярну роботу.

З Польщі до Мілана: скільки коштують квитки

Перший рейс заплановано на 4 листопада, і польоти виконуватимуться раз на тиждень — в суботу. Вартість квитків в один кінець становитиме від 350 злотих (приблизно 3000 гривень).

Літак вилітає з аеропорту Жешув-Ясьонка о 16:50 і прибуває до аеропорту Мілан-Мальпенса о 19:05, загальний час в повітрі становить 2 години 15 хвилин.

Зворотний рейс з аеропорту Мілан-Мальпенса вилітає о 19:45 і прибуває до Жешува о 21:45, загальний час польоту — 2 години.

Як відомо, міжнародний аеропорт Жешув-Ясьонка розташований за 10 кілометрів від центру м. Жешув. До аеропорту можна дістатися автобусами № 51 і № 53, які вирушають з центру міста.

Вартість одного квитка складає 6,20 злотих. З жовтня також будуть прямі поїзди з центру міста до аеропорту за 3,70 злотих.

Міжнародний аеропорт Мілан-Мальпенса розташований приблизно за 45 кілометрів від центру Мілана. До аеропорту можна дістатися прямими поїздами Malpensa Express (квиток коштує 13 євро) або автобусами приватних перевізників (квитки від 10 євро). Усі рейси відправляються з головного залізничного вокзалу Milano Centrale.

Як зручніше дістатися до аеропорту Жешув-Ясьонка

Українцям, які вирушають у подорож літаком з Жешува, тепер стало набагато зручніше доїжджати до аеропорту. З жовтня була відкрита нова залізнична лінія.

Тепер дорога до аеропорту Жешув-Ясьонка займає близько 15 хвилин. Наприклад дістатися до аеропорту з Жешува зі станції «Жешув Середмістя» поїздом можна за 13 хв. Зі станції «Жешув Головний» — за 18 хв (12 км). Дорога від станції «Жешув Західний» займає 15 хв.

Як пише shoppingpl.com , компанія PKP побудувала 5 кілометрів нової колії, щоб відкрити нову залізничну лінію до міжнародного аеропорту. Маршрут між зупинкою в Жешуві «Зачерне» і аеропортом має дві нові станції: «Głogów Małopolski Południowy» і «Jasionka Lotnisko» (аеропорт Ясьонка).

На цьому маршруті до аеропорту курсують 12 пар поїздів компанії Polregio, і вони відправляються приблизно кожну годину. Вартість проїзду зі станції Rzeszów Główny складає 3,7 злотих (31 гривня).

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