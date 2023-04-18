Пишний розповів, скільки активів центробанку рф заморожено на Заході — Finance.ua
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Пишний розповів, скільки активів центробанку рф заморожено на Заході

Фондовий ринок
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Пишний розповів, скільки активів центробанку рф заморожено на Заході
Пишний розповів, скільки активів центробанку рф заморожено на Заході
На Заході заморожені до $350 мільярдів активів центробанку росії.
Про це в інтерв’ю Голосу Америки заявив голова Національного банку України Андрій Пишний.
«Треба уважно читати статистику. Там усе видно і є. А ще, ви знаєте, треба слухати уважно і дивитися на обличчя голови центрального банку рф набіуліної, як вона нервує, розуміючи, що санкції Сполучених Штатів і Європи, якими були заблоковані активи Фонду національного добробуту росії, який, по суті був гаманцем, шляхом якого фінансувалася ця війна, що ці блокуючі санкції вкупі з тим, що вже було задіяно, а десятий пакет санкцій Європейського Союзу потужний, і чергова хвиля санкційного тиску, яку запровадили Сполучені Штати, так само дуже потужна, працюють, і вона розуміє, що вже в наступному півріччі вона повинна вдатися до покриття бюджетного дефіциту рф шляхом друку грошей. Це запускає спіраль. Ця спіраль приведе росію до економічно-фінансового краху, а політичний режим путіна — до банкрутства», ​- сказав він.
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За словами Пишного, нині на Заході заморожені активи центробанку рф — до 350 млрд доларів США.
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«Загалом звучить сума від трьохсот до трьохсот п’ятдесяти мільярдів заблокованих коштів центрального банку. Я б до цього ще додавав заблоковані активи російських олігархів, які є прямими співучасниками цієї війни і тими бенефіціарами путінського режиму, і тими, хто його підтримує і продовжує далі фінансувати. Відтак вони повинні понести відповідну відповідальність, у тому числі матеріальну», — зазначив голова Національного банку України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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