Пишний прогнозує пожвавлення на ринку ОВДП — Finance.ua

Пишний прогнозує пожвавлення на ринку ОВДП Вчора 09:17 — Фондовий ринок

Пишний прогнозує пожвавлення на ринку ОВДП

Національний банк України сподівається на пожвавлення на внутрішньому ринку облігацій внутрішньої держпозики та активізацію інвесторів.

Про це голова НБУ Андрій Пишний заявив на пресконференції.

«Є відгук щодо наших ініціатив з боку Міністерства фінансів... Ми стали уважніше слухати один одного», — сказав він.

Пишний зазначив, що Нацбанк проводить поглиблений аналіз усіх неемісійних рішень щодо фінансування дефіциту та рішень, які не вступають у конфлікт із оголошеною НБУ концепцією монетарної політики.

«Ми думаємо спільно, як зробити внутрішній борговий ринок більш привабливим, комфортним і ефективнішим для держави, і сподіваюся, що найближчим часом ви зможете все оцінити результати і побачите пожвавлення на внутрішньому ринку та активізації інвесторів», — наголосив голова НБУ.

За його словами, наразі він оптимістичний щодо можливості неемісійного фінансування дефіциту держбюджету у 2023 році.

Довідка Finance.ua:

з початку повномасштабного нападу росії на Україну виплати за облігаціями внутрішньої державної позики перевищили запозичення на 80 млрд гривень.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб За матеріалами:

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