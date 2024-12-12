Пишний: обсяг експортної виручки зріс на 21%, до 8 млрд доларів — Finance.ua

Пишний: обсяг експортної виручки зріс на 21%, до 8 млрд доларів Сьогодні 16:34 — Казна та Політика

Пишний: обсяг експортної виручки зріс на 21%, до 8 млрд доларів

Заходи уряду та Національного банку допомогли збільшити надходження валютної виручки від експорту. Насамперед це стосується аграрного сектору.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний.

«Результати оперативні станом на теперішній момент. Січень-листопад: обсяг експортної виручки зріс на 8 млрд доларів, тобто на 21% більше, ніж за відповідний період минулого року. І це при тому, що експортні ціни на основні наші позиції були нижчими, ніж минулого року», — сказав він.

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За його словами, заходи, які цілеспрямовано вживали уряд та НБУ, даються взнаки.

Як зазначив заступник голови НБУ Юрій Гелетій, за 11 місяців обсяг валютної виручки становив 44,2 млрд доларів, а рік тому — 36,3 млрд доларів.

«Левовий внесок зробив аграрний сектор», — сказав він.

За його словами, виручка від зерна та олійних зросла за 11 місяців з 7,9 млрд доларів 14,1 млрд доларів.

Гелетій нагадав, що з 1 грудня почав діяти механізм експортного забезпечення для аграрного експорту. Для НБУ це вкрай важливо, оскільки впливає на обсяг валюти на ринку.

Нагадаємо, у березні заступник голови НБУ Юрій Гелетій заявив, що заходи щодо повернення валютної виручки з-за кордону експортерами аграрної продукції призвело до того, що вона зросла на сотні мільйонів доларів на місяць.

Національний банк України зменшив з листопада 2023 року термін повернення валютної виручки для експортерів аграрної продукції у два рази — зі 180 до 90 днів.

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