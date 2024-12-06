путін після нових санкцій США скасував вимогу розрахунків за російський газ тільки через Газпромбанк — Finance.ua

путін після нових санкцій США скасував вимогу розрахунків за російський газ тільки через Газпромбанк Сьогодні 11:15 — Світ

путін після нових санкцій США скасував вимогу розрахунків за російський газ тільки через Газпромбанк

Президент рф володимир путін підписав указ, який дозволяє розрахунки за російський газ не лише через підсанкційний Газпромбанк.

Документ опублікований на офіційному порталі правової інформації.

путін вніс зміни до указу від 31 березня 2022 року, який передбачав, що уповноваженим банком для проведення платежів за газ є Газпромбанк. Відтепер і до скасування санкцій проти Газпромбанку розрахунки за газ через нього не здійснюватимуться.

На відкритий російським постачальником рублевий рахунок допускається зарахування коштів «від третіх осіб» для оплати іноземною компанією поставок газу, йдеться в документі.

Нагадаємо, в березні 2022 року кремль перевів так звані «недружні країни» на схему конвертації валюти розрахунку за російські енергоносії у рублі. Покупцям потрібно було відкрити два рахунки в Газпромбанку — один у рублях, інший в іноземній валюті.

Газпромбанк був останнім великим російським банком, щодо якого не було введено санкцій.

21 листопада 2024 року Мінфін США включив Газпромбанк та кілька десятків інших російських банків до санкційних списків. Ці заходи ускладнять кремлю фінансування армії, і США продовжать боротися з фінансовими каналами, що підтримують війну, заявив Мінфін США.

Санкції проти Газпромбанку закрили єдиний спосіб, яким європейські споживачі платять за російські енергоносії. Угорщина та Словаччина, які мають довгострокові контракти з «Газпромом», назвали нові обмеження «загрозою енергетичній безпеці країн Центральної Європи».

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