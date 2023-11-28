путін підписав бюджет росії: військові витрати досягнуть рекордного значення з часів СРСР — Finance.ua

путін підписав бюджет росії: військові витрати досягнуть рекордного значення з часів СРСР
Президент рф володимир путін підписав закон про федеральний бюджет на 2024 рік та плановий період 2025−2026 років, який передбачає направити майже третину всіх витрат на утримання армії, що є рекордом з часів СРСР, пишуть росЗМІ.
Документ, підписаний путіним, передбачає рекордні витрати на армію. Зокрема, на статтю «національна оборона» буде виділено близько 10,775 трильйона рублів, що на 70% більше, ніж у 2023 році (6,8 трлн рублів).
Частка військових витрат у бюджеті, загальний розмір якого складе 36,66 трлн рублів, досягне 29,5%.
РосЗМІ зазначають, що третину бюджету на оборону витрачала СРСР у свої останні роки. Так, у бюджеті-1990 на «військові цілі» було закладено 71 млрд рублів із 241,3 млрд, або 29,4%.
Ще 3,3 трлн рублів уряд росії витратить за статтею «національна безпека», куди зашиті бюджети МВС, росгвардії, спецслужб та системи ФСВП. У порівнянні з поточним роком ці витрати збільшаться на 163 млрд рублів. Таким чином, сумарно на силові структури буде витрачено майже 40% бюджету.
Також витрати підтримку економіки зменшаться з 4,125 до 3,889 трлн рублів. Фінансування освіти та медицини — по 1,6 трлн рублів — буде заморожено, а в реальному вираженні - з урахуванням інфляції - скоротиться.
Витрати за проектом «охорона здоров’я» скоротяться на 10% до 289,9 млрд рублів. Водночас, фінансування держпропаганди та створення провійськових фільмів залишаться на рекордному рівні: росЗМІ отримають 121,3 млрд рублів, а на створення фільмів 234 млрд рублів.
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