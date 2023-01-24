Пункти Незламності Київщини отримали ще 55 терміналів Starlink — Finance.ua
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Пункти Незламності Київщини отримали ще 55 терміналів Starlink

Казна та Політика
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Фото: Олексій Кулеба
Фото: Олексій Кулеба
Пункти Незламності Київської області отримали ще 55 терміналів супутникового інтернету Starlink.
Про це повідомив очільник Київської ОВА Олексій Кулеба.
Допомогу регіону надіслали Польща та Мінцифри. Тепер 7 районів отримають від 4 до 11 терміналів кожний, зокрема:
  • Білоцерківський район — 11 терміналів;
  • Бориспільський — 11;
  • Броварський — 5;
  • Бучанський — 8;
  • Вишгородський — 4;
  • Обухівський — 8;
  • Фастівський — 8.
«Працюємо, щоб під час будь-якої надзвичайної ситуації Пункти Незламності були комфортними локаціями, де можна підзарядитися, попрацювати, зігрітися та залишатися на звʼязку», — прокоментував Кулеба.
Нагадаємо, Мінцифра завезла 25 000 Starlink із початку війни. Переважна більшість їх використані для військових, лікарень, а також для критичної інфраструктури.
Раніше президент Володимир Зеленський підписав закони, які запроваджують пільгове ввезення Starlink та генераторів в Україну.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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