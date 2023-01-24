Пункти Незламності Київщини отримали ще 55 терміналів Starlink — Finance.ua

Пункти Незламності Київщини отримали ще 55 терміналів Starlink
Пункти Незламності Київської області отримали ще 55 терміналів супутникового інтернету Starlink.
Про це повідомив очільник Київської ОВА Олексій Кулеба.
Допомогу регіону надіслали Польща та Мінцифри. Тепер 7 районів отримають від 4 до 11 терміналів кожний, зокрема:
- Білоцерківський район — 11 терміналів;
- Бориспільський — 11;
- Броварський — 5;
- Бучанський — 8;
- Вишгородський — 4;
- Обухівський — 8;
- Фастівський — 8.
«Працюємо, щоб під час будь-якої надзвичайної ситуації Пункти Незламності були комфортними локаціями, де можна підзарядитися, попрацювати, зігрітися та залишатися на звʼязку», — прокоментував Кулеба.
Нагадаємо, Мінцифра завезла 25 000 Starlink із початку війни. Переважна більшість їх використані для військових, лікарень, а також для критичної інфраструктури.
Раніше президент Володимир Зеленський підписав закони, які запроваджують пільгове ввезення Starlink та генераторів в Україну.
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