Пункти Незламності Київщини отримали ще 55 терміналів Starlink — Finance.ua

Пункти Незламності Київщини отримали ще 55 терміналів Starlink Сьогодні 18:32 — Казна та Політика

Фото: Олексій Кулеба

Пункти Незламності Київської області отримали ще 55 терміналів супутникового інтернету Starlink.

Про це повідомив очільник Київської ОВА Олексій Кулеба.

Допомогу регіону надіслали Польща та Мінцифри. Тепер 7 районів отримають від 4 до 11 терміналів кожний, зокрема:

Білоцерківський район — 11 терміналів;

Бориспільський — 11;

Броварський — 5;

Бучанський — 8;

Вишгородський — 4;

Обухівський — 8;

Фастівський — 8.

«Працюємо, щоб під час будь-якої надзвичайної ситуації Пункти Незламності були комфортними локаціями, де можна підзарядитися, попрацювати, зігрітися та залишатися на звʼязку», — прокоментував Кулеба.

Нагадаємо, Мінцифра завезла 25 000 Starlink із початку війни. Переважна більшість їх використані для військових, лікарень, а також для критичної інфраструктури.

Раніше президент Володимир Зеленський підписав закони, які запроваджують пільгове ввезення Starlink та генераторів в Україну.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Mind За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.