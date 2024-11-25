Псевдоблагодійні фонди продали понад 700 авто, які ввезли під виглядом допомоги для ЗСУ — Finance.ua
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Псевдоблагодійні фонди продали понад 700 авто, які ввезли під виглядом допомоги для ЗСУ

Кримінал
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Псевдоблагодійні фонди продали понад 700 авто, які ввезли під виглядом допомоги для ЗСУ
Псевдоблагодійні фонди продали понад 700 авто, які ввезли під виглядом допомоги для ЗСУ, Фото: dpsu.gov.ua
У Львівській області викрили 3 благодійні фонди, що нелегально ввезли та продали в Україні понад 700 транспортних засобів.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
Слідство встановило, що організатори схеми, громадяни України та Молдови, налагодили канал ввезення вживаних легкових авто на територію України під виглядом гуманітарної допомоги нібито для потреб ЗСУ. В подальшому автомобілі за готівкові кошти реалізовувались на території України.
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Під час обшуків вилучили 17 транспортних засобів, документи, компʼютерну техніку, мобільні термінали, чорнові записи.
Фото: dpsu.gov.ua
Фото: dpsu.gov.ua
Наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до цієї схеми.
За матеріалами:
Finance.ua
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