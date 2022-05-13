Призупинення дії трудового договору: чи можна виконувати іншу роботу — Finance.ua

Призупинення дії трудового договору: чи можна виконувати іншу роботу

Вчора 09:13 — Особисті фінанси

Призупинення дії трудового договору: чи можна виконувати іншу роботу

В умовах воєнного стану в трудові відносини було внесено нове для України поняття — призупинення дії трудового договору.

Про це повідомляє Координаційний центр з надання правової допомоги.

«Під час війни в Україні може бути застосована нова кадрова процедура — призупинення трудових відносин. Дію трудового договору можна призупинити у зв’язку з військовою агресією проти України», — сказано в повідомленні.

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Основне про призупинення дії трудового договору

Головне, що варто розуміти як роботодавцю, так і працівнику, призупинення — це не звільнення. Призупинення дії трудового договору не припиняє трудових відносин. Головною умовою для призупинення дії трудового договору — це абсолютна неможливість роботодавця надати роботу, а працівника — виконувати її.

Особливості табельного обліку та оплати праці

Оскільки трудові відносини не припиняються, підприємство зобов’язано вести табель обліку використання робочого часу за вашим прізвищем та посадою. Роботодавець не виплачує вам заробітну плату під час призупинення, але бухгалтер фіксує суму зарплати, яку працівник не отримав за час, коли трудові відносини призупинили, а також суми ЄСВ, який мав би сплатити роботодавець.

Ви маєте право отримати кошти за час призупинення трудових відносин, після нашої перемоги. Верховна Рада поклала на державу, що здійснює військову агресію проти України, обов’язок відшкодувати в повному обсязі зарплату, гарантійні та компенсаційні виплати працівникам за час призупинення дії трудового договору.

Призупинення чи відпустка без збереження зарплати?

Призупинення трудового договору — це альтернатива відпустці без збереження зарплати, адже за час призупинення працівник отримає кошти після перемоги, а в разі відпустки за власний рахунок не отримує нічого.

Чи можна працювати під час призупинення?

Працевлаштування під час призупинення трудових відносин на основному підприємстві можливе. Згода роботодавця не потрібна. Обов’язок працівника повідомити нового роботодавця про наявне основне місце роботи та укладення трудового договору тимчасово на час до скасування воєнного стану.

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