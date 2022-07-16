Привласнили 5 квартир та пів будинку померлих людей: у Києві викрили банду адвокатів та нотаріуса — Finance.ua

Привласнили 5 квартир та пів будинку померлих людей: у Києві викрили банду адвокатів та нотаріуса 16.07.2022, 18:01 — Особисті фінанси

Київською міською прокуратурою та Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва повідомлено про підозру п’ятьом членам організованої злочинної групи. З-поміж них і два адвокати та нотаріус.

Ці люди за кілька років привласнили нерухомість померлих людей на 5, 8 млн гривень.

Згідно з матеріалами слідства, учасники банди, реалізовували протиправний механізм заволодіння об’єктами нерухомості у м. Києві та Київській області. Власники об’єктів померли, а їхнє майно підлягало передачі територіальній громаді як відумерла спадщина.

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Заволодіння майном відбувалось так: його оформляли у спадщину на підставних або неіснуючих осіб за підробленими документами. А після цього нерухомість виставляли на продаж добросовісним покупцям. Грошові кошти, отримані від продажу майна, учасники злочинної групи привласнювали та розподіляли між собою в залежності від ролі та участі кожного.

У такий спосіб учасники ОЗГ заволоділи правом власності на 5 квартир у Києві та Київській області, а також на частину будинку у м. Буча.

При цьому територіальній громаді міста Києва завдано збитків на суму 3,5 млн гривень, фізичним особам — на суму 2,3 млн гривень. У межах провадження повідомлено про підозру п’ятьом особам.

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На теперішній час вирішується питання обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Трьох з них оголошено у розшук. До суду скеровано клопотання накладання арешту на майно підозрюваних з метою забезпечення його конфіскації.

Досудове розслідування ще триває. Проводяться необхідні слідчі та розшукові дії з метою встановлення всіх обставин кримінальних правопорушень, а також осіб, які можуть бути до них причетними.

Дії учасників ОЗГ кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою); ч. 3 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом, вчинене організованою групою або в особливо великому розмірі); ч. 3, 4 ст. 358 (підроблення документів); ч. 3 ст. 365-2 (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги); ч. 3 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією).

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