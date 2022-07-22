Екскерівник банку підозрюється у розтраті майже ₴500 мільйонів — Finance.ua

Екскерівник банку підозрюється у розтраті майже ₴500 мільйонів Вчора 11:46 — Кримінал

Екскерівник банку підозрюється у розтраті майже ₴500 мільйонів, Фото: Нацполіції

Правоохоронці оголосили колишньому керівникові банку підозру в розтраті коштів в особливо великих розмірах.

Про це повідомляє управління комунікації Нацполіції.

«Колишній голова правління одного з комерційних банків України організував виведення активів банку шляхом незаконної видачі кредитних коштів фіктивним підприємствам без належного заставного забезпечення», — ідеться в повідомленні.

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Поліцейські встановили, що колишній голова правління і заступник голови спостережної ради банку у 2013-2015 роках, використовуючи низку підконтрольних комерційних структур та фізичних осіб, учинили розтрату коштів на понад 476 млн грн. Виведення активів банку відбулося через укладення низки договорів із фіктивними підприємствами та перерахунок коштів на підконтрольних їм юридичних осіб.

Колишньому керівнику банку повідомили про підозру у розтраті коштів банківської установи в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Крім цього, слідчі провели спеціальне досудове розслідування щодо злочинної діяльності заступника голови спостережної ради банку. У березні обвинувальний акт був переданий до суду.

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