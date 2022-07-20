Намагався незаконно перетнути кордон в умовах війни: шахраї двічі ошукали мешканця Києва — Finance.ua

Намагався незаконно перетнути кордон в умовах війни: шахраї двічі ошукали мешканця Києва Вчора 17:33 — Кримінал

До співробітників Бережанського відділу поліції надійшло повідомлення від 31-річного жителя Києва про те, що невідомі особи заволоділи його коштами під приводом виготовлення документів для виїзду за кордон.

Про це повідомили в поліції.

Як встановили поліцейські, заявник — житель Києва, тимчасово проживає на території Козівської громади. Чоловік шукав різні шляхи перетину кордону в умовах воєнного стану. На одному із сайтів натрапив на оголошення про допомогу в оформленні документів, за якими чоловіки призовного віку начебто можуть виїхати за межі України.

Незнайомець обіцяв за 1500 американських доларів виготовити студентський квиток. Киянин повірив і перекинув майже 50 тисяч гривень за послуги. Після того, як гроші опинилися у шахрая, він більше не виходив на зв’язок.

Попри це, киянин продовжував шукати інші способи виїзду за кордон. В одному із месенджерів знайшов ще одне оголошення. Незнайомець пропонував виготовити медичну довідку про непридатність до військової служби. Ціна питання — 37 тисяч гривень. Заявник знову ж таки переказав гроші на рахунок аферистів, які після отримання коштів припинили з ним спілкування.

Відомості за даними фактами внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 190 ККУ (шахрайство). Тривають оперативно-розшукові заходи для розкриття злочину.

Поліцейські застерігають: за використання підроблених документів передбачена кримінальна відповідальність.

Прикордонники, виявляючи факт підробки, одразу викликають на місце події поліцейських, які затримують ухилянтів і відкривають провадження за ч.1 ст.358 Кримінального кодексу України (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів). Санкція статті передбачає покарання до двох років обмеження волі.

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