Привласнили 10 млн грн: на Прикарпатті викрито забудовника і ексчиновника — Finance.ua
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Привласнили 10 млн грн: на Прикарпатті викрито забудовника і ексчиновника

Кримінал
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Привласнили 10 млн грн: на Прикарпатті викрито забудовника і ексчиновника
Привласнили 10 млн грн: на Прикарпатті викрито забудовника і ексчиновника
Колишній директор Управління капітального будівництва в Івано-Франківській області і забудовник підозрюються у заволодінні 10 млн грн під час будівництва школи.
Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Йдеться про будівництво навчально-виховного комплексу у селі Чукалівка.
Повідомляється, що у 2021 році Управління капітального будівництва в Івано-Франківській області за результатами відкритого конкурсу уклало договір на будівництво шкільного закладу на загальну суму 45,6 млн грн. У вересні 2022 року діяльність управління було припинено, а об'єкт будівництва передали до Івано-Франківської міської ради і провели коригування проєктно-кошторисної документації.
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«Проте з’ясувалося, що договір на будівництво підписано з підконтрольною директору компанією, на рахунки якої було перераховано 33,6 млн грн за виконані роботи, що начебто підтверджувались відповідною документацією. Утім слідством встановлено, що реально було виконано лише частину робіт і на рахунки компанії зайво перераховано понад 10 млн грн. У подальшому ці кошти були легалізовані через низку підконтрольних організацій», — йдеться в повідомленні САП.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Корреспондент.net
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