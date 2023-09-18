Привласнила понад 5,5 млн грн виплат членів сімей загиблих військових: підозрюється експосадовиця банку на Хмельниччині — Finance.ua

Привласнила понад 5,5 млн грн виплат членів сімей загиблих військових: підозрюється експосадовиця банку на Хмельниччині Сьогодні 20:21 — Кримінал

Привласнила понад 5,5 млн грн виплат членів сімей загиблих військових: підозрюється експосадовиця банку на Хмельниччині

На Хмельниччині правоохоронці викрили злочинну схему, у якій експосадовиця банку привласнила 5,5 млн грн виплат членів сімей загиблих військових.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, жінка входила в довіру до родичів загиблих військовослужбовців Збройних Сил України, які отримували компенсацію від держави. Вона пропонувала відкрити депозитний рахунок для отримання відсотків або обміняти національну валюту на долари США.

Насправді ніяких грошових операцій підозрювана не здійснювала, а привласнювала кошти людей.

На даний час відомо про трьох потерпілих. Загальна сума матеріальних збитків становить понад 5,5 млн грн.

Наразі підозрюваній обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Шепетівського районного управління поліції ГУНП у Хмельницькій області.

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