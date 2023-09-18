Привласнила понад 5,5 млн грн виплат членів сімей загиблих військових: підозрюється експосадовиця банку на Хмельниччині — Finance.ua
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Привласнила понад 5,5 млн грн виплат членів сімей загиблих військових: підозрюється експосадовиця банку на Хмельниччині

Кримінал
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Привласнила понад 5,5 млн грн виплат членів сімей загиблих військових: підозрюється експосадовиця банку на Хмельниччині
Привласнила понад 5,5 млн грн виплат членів сімей загиблих військових: підозрюється експосадовиця банку на Хмельниччині
На Хмельниччині правоохоронці викрили злочинну схему, у якій експосадовиця банку привласнила 5,5 млн грн виплат членів сімей загиблих військових.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
За даними слідства, жінка входила в довіру до родичів загиблих військовослужбовців Збройних Сил України, які отримували компенсацію від держави. Вона пропонувала відкрити депозитний рахунок для отримання відсотків або обміняти національну валюту на долари США.
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Насправді ніяких грошових операцій підозрювана не здійснювала, а привласнювала кошти людей.
На даний час відомо про трьох потерпілих. Загальна сума матеріальних збитків становить понад 5,5 млн грн.
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Наразі підозрюваній обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Шепетівського районного управління поліції ГУНП у Хмельницькій області.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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