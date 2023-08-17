Приватизація з початку року принесла 3,4 мільярда — Finance.ua

Приватизація з початку року принесла 3,4 мільярда Сьогодні 21:30 — Казна та Політика

Приватизація з початку року принесла 3,4 мільярда

Економічний ефект від проданих на приватизаційних аукціонах об'єктів державного майна становив у 2023 році ₴3,4 мільярда, з них ₴2,4 мільярда — кошти від продажу.

Про це повідомляє Фонд державного майна України у Фейсбуці

Інфографіка: Фонд держмайна

«3,4 мільярда гривень — економічний ефект приватизації у 2023 році», — йдеться у повідомленні.

У ФДМУ зауважують, що для розрахунку економічного ефекту брали до уваги не лише отримані від продажу збиткових об'єктів кошти, а й сплачені інвестором борги перед працівниками та бюджетом.

Читайте також В Україні прискорять малу приватизацію

Зокрема, з початку року безпосередньо від продажу об'єктів надійшло 2,4 млрд грн. Крмі того, було повернуто 495 млн грн боргів підприємств перед працівниками та бюджетом, а також сплачено 480 млн грн ПДВ, яке дорівнює 20% від переможних ставок.

Наголошується, що всі ці кошти йдуть на підтримку Сил оборони.

Нагадаємо, за підсумками п’яти успішних аукціонів, проведених минулого тижня, Фонд державного майна України продав інвесторам активів на ₴7,1 мільйона.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.