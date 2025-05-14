Приватні інвестиції в українське відновлення: Україна та IFC активізують співпрацю — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Приватні інвестиції в українське відновлення: Україна та IFC активізують співпрацю

Казна та Політика
18
Україна та Міжнародна фінансова корпорація (IFC), що входить до групи Світового банку, розширюють співпрацю для активного залучення приватного капіталу в процес післявоєнного відновлення країни та розвитку державно-приватного партнерства.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки
13 травня відбулася зустріч першої віцепрем’єрки — міністерки економіки України Юлії Свириденко з віцепрезидентом Міжнародної фінансової корпорації (IFC) у регіоні Європи, Латинської Америки та Карибського басейну Альфонсо Гарсією Морою. До перемовин долучилися також перший заступник міністра економіки Олексій Соболев і представники IFC.
Під час зустрічі сторони обговорили ключові напрямки співпраці, зокрема:
  • посилення участі приватного сектору в процесі відновлення України;
  • розширення доступу до фінансування та капітальних ринків;
  • розвиток державно-приватного партнерства;
  • підготовку Інвестиційної стратегії та участь у конференції URC2025.
Під час зустрічі Юлія Свириденко висловила подяку Міжнародній фінансовій корпорації за фінансову, технічну та консультативну підтримку, яку IFC надає Україні навіть в умовах війни. Вона підкреслила важливість активнішого залучення приватного сектору до відбудови економіки, зокрема через розвиток державно-приватного партнерства.
Читайте також
Окрема увага була приділена підтримці з боку IFC у вдосконаленні законодавства у сфері державно-приватного партнерства (ДПП) та визначенні пріоритетних напрямів для подальшої співпраці. Також Україна розраховує на розширення взаємодії з корпорацією у розробці секторальних стратегій і багаторічного плану економічного зростання.
IFC та Група Світового банку активно долучаються до розробки Інвестиційної стратегії України — комплексного плану на найближчі п’ять років, спрямованого на залучення прямих іноземних інвестицій у ключові сектори економіки. Сторони погодилися представити перші результати цієї роботи на Конференції з відновлення України (URC2025), яка відбудеться у липні в Римі.
Окрему увагу було приділено розвитку інструментів на ринку капіталу України та участі IFC у реалізації Ukraine Investment Framework — інвестиційного компонента ініціативи Ukraine Facility. IFC вже подала заявку в межах другого конкурсу пропозицій Європейської комісії та планує інвестувати у фонди приватного капіталу, що працюють у пріоритетних секторах української економіки.
У сфері публічних інвестицій сторони домовилися активізувати роботу над Єдиним проектним портфелем (Single Project Pipeline), зокрема щодо структурування проєктів відповідно до вимог банківської привабливості.
За матеріалами:
Діло
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems