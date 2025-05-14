Приватні інвестиції в українське відновлення: Україна та IFC активізують співпрацю — Finance.ua

Приватні інвестиції в українське відновлення: Україна та IFC активізують співпрацю Сьогодні 15:45 — Казна та Політика

Україна та Міжнародна фінансова корпорація (IFC), що входить до групи Світового банку, розширюють співпрацю для активного залучення приватного капіталу в процес післявоєнного відновлення країни та розвитку державно-приватного партнерства.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки

13 травня відбулася зустріч першої віцепрем’єрки — міністерки економіки України Юлії Свириденко з віцепрезидентом Міжнародної фінансової корпорації (IFC) у регіоні Європи, Латинської Америки та Карибського басейну Альфонсо Гарсією Морою. До перемовин долучилися також перший заступник міністра економіки Олексій Соболев і представники IFC.

Під час зустрічі сторони обговорили ключові напрямки співпраці, зокрема:

посилення участі приватного сектору в процесі відновлення України;

розширення доступу до фінансування та капітальних ринків;

розвиток державно-приватного партнерства;

підготовку Інвестиційної стратегії та участь у конференції URC2025.

Під час зустрічі Юлія Свириденко висловила подяку Міжнародній фінансовій корпорації за фінансову, технічну та консультативну підтримку, яку IFC надає Україні навіть в умовах війни. Вона підкреслила важливість активнішого залучення приватного сектору до відбудови економіки, зокрема через розвиток державно-приватного партнерства.

Окрема увага була приділена підтримці з боку IFC у вдосконаленні законодавства у сфері державно-приватного партнерства (ДПП) та визначенні пріоритетних напрямів для подальшої співпраці. Також Україна розраховує на розширення взаємодії з корпорацією у розробці секторальних стратегій і багаторічного плану економічного зростання.

IFC та Група Світового банку активно долучаються до розробки Інвестиційної стратегії України — комплексного плану на найближчі п’ять років, спрямованого на залучення прямих іноземних інвестицій у ключові сектори економіки. Сторони погодилися представити перші результати цієї роботи на Конференції з відновлення України (URC2025), яка відбудеться у липні в Римі.

Окрему увагу було приділено розвитку інструментів на ринку капіталу України та участі IFC у реалізації Ukraine Investment Framework — інвестиційного компонента ініціативи Ukraine Facility. IFC вже подала заявку в межах другого конкурсу пропозицій Європейської комісії та планує інвестувати у фонди приватного капіталу, що працюють у пріоритетних секторах української економіки.

У сфері публічних інвестицій сторони домовилися активізувати роботу над Єдиним проектним портфелем (Single Project Pipeline), зокрема щодо структурування проєктів відповідно до вимог банківської привабливості.

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