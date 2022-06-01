ПриватБанк відновив збільшення кредитних лімітів та продовжив пільгові умови кредитування — Finance.ua

ПриватБанк відновив збільшення кредитних лімітів та продовжив пільгові умови кредитування

ПриватБанк відновив збільшення кредитних лімітів та продовжив пільгові умови кредитування

З 1 червня 2022 року ПриватБанк відновлює активний режим кредитування клієнтів за кредитними картками та продовжує пільгові умови обслуговування користувачів кредитних карток.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Кредитні ставки

Клієнти матимуть можливість відкрити нову кредитну картку чи збільшити ліміт кредитування за діючими картками, при цьому для них буде діяти знижена вдвічі процентна ставка.

Пільгові умови обслуговування зі ставкою 1,7% на місяць діятимуть до кінця серпня, якщо клієнт вчасно вносить обов’язковий щомісячний платіж у розмірі 5% від суми заборгованості. В іншому випадку відсотки нараховуватимуться за стандартними ставками 3,4% (для карток Універсальна Голд) та 3,5% (для карток Універсальна).

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Особливі умови обслуговування після завершення кредитних канікул 1 червня 2022 року діятимуть також для військовослужбовців та осіб, що постраждали внаслідок військової агресії росії.

Як скористатися такими можливостями — можна дізнатися за посиланням

Кредитні канікули

З 1 березня до кінця травня у ПриватБанку діяли кредитні канікули та було знижено процентні ставки за кредитними картками, при цьому банк не обмежив користування наявними кредитними лімітами.

На сьогодні кредитними програмами ПриватБанку користуються понад 9 млн українців, а загальна сума кредитування фізосіб на 1 березня 2022 року становила понад 57 млрд грн.

Довідка Finance.ua:

Національний банк звернувся до профільного комітету Верховної Ради з пропозицією тимчасово заборонити банкам, небанківським установам та колекторам стягувати з військових прострочені борги.

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