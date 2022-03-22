ПриватБанк розширив можливості надсилання міжнародних переказів з України — Finance.ua

ПриватБанк розширив можливості надсилання міжнародних переказів з України
ПриватБанк розширив можливості надсилання міжнародних переказів з України
ПриватБанк з 21 березня 2022 року розширив можливості надсилання переказів з України за кордон.
Про це повідомляє пресслужба банку.
Які перекази дозволили:
- P2P-перекази з гривневої картки ПриватБанку на міжнародні картки Visa або Mastercard будь-якого банку світу на суму до 100 тис. грн (у еквіваленті) на місяць;
- SWIFT-перекази для оплати навчання на рахунки навчальних закладів за кордоном;
- SWIFT-перекази для закупівлі товарів на допомогу армії України;
- SWIFT-перекази для оплати лікування фізичних осіб за кордоном.
Як зробити переказ
Надіслати переказ з на картку можна в додатку Приват24 — меню Сервіси — Перекази — На картку.
SWIFT-переказ можна надіслати не виходячи з дому через інтернет-банкінг Приват24 (mob або web) — Сервіси — Перекази — SWIFT.
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