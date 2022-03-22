ПриватБанк розширив можливості надсилання міжнародних переказів з України — Finance.ua

ПриватБанк розширив можливості надсилання міжнародних переказів з України

Вчора 17:05 — Особисті фінанси

ПриватБанк розширив можливості надсилання міжнародних переказів з України

ПриватБанк з 21 березня 2022 року розширив можливості надсилання переказів з України за кордон.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Які перекази дозволили:

P2P-перекази з гривневої картки ПриватБанку на міжнародні картки Visa або Mastercard будь-якого банку світу на суму до 100 тис. грн (у еквіваленті) на місяць;

SWIFT-перекази для оплати навчання на рахунки навчальних закладів за кордоном;

SWIFT-перекази для закупівлі товарів на допомогу армії України;

SWIFT-перекази для оплати лікування фізичних осіб за кордоном.

Як зробити переказ

Надіслати переказ з на картку можна в додатку Приват24 — меню Сервіси — Перекази — На картку.

SWIFT-переказ можна надіслати не виходячи з дому через інтернет-банкінг Приват24 (mob або web) — Сервіси — Перекази — SWIFT.

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