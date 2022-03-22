НБУ підвищив ліміт зняття готівки з валютних рахунків втричі — Finance.ua

НБУ підвищив ліміт зняття готівки з валютних рахунків втричі

Вчора 10:02 — Особисті фінанси

НБУ підвищив ліміт зняття готівки з валютних рахунків втричі

Національний банк підвищив ліміт на зняття готівкової іноземної валюти в Україні та за кордоном до 100 тисяч гривень в еквіваленті.

Про це повідомила пресслужба Нацбанку.

Що змінюється

1. Зняття готівкової іноземної валюти в Україні та за кордоном:

збільшено щоденний ліміт на зняття готівки в Україні з рахунків у іноземній валюті з 30 тис. грн до 100 тис. грн (в еквіваленті). Водночас уточнено, що цей ліміт також поширюється на зняття валюти за кордоном із рахунків в іноземній валюті, що відкриті в українських банках;

щоденний ліміт у 100 тис. грн на зняття коштів в Україні з рахунків в національній валюті лишається чинним. Натомість за кордоном зняття валюти з гривневих рахунків обмежено лімітом у 100 тис. грн на місяць. Відповідні уточнення покликані запобігти виведенню капіталу за кордон у значних обсягах.

Впроваджені зміни не стосуються використання платіжних карток за кордоном та в Україні для розрахунків із метою оплати вартості товарів, робіт та послуг. Вони й надалі можуть здійснюватися без обмежень;

2. Оплата навчання за кордоном:

Національний банк дав змогу без обмежень перераховувати кошти для оплати навчання на рахунки навчальних закладів за кордоном, розширивши перелік виключень з заборони на транскордонні операції, до якого також належать витрати, пов’язані зі смертю громадян, лікуванням в медичних закладах та транспортуванням хворих;

3. Обмеження операцій quasi cash та P2P-переказів із метою запобігання виведенню капіталу за кордон.

Національний банк обмежив загальним лімітом у 100 тис. грн (у еквіваленті) на місяць:

переказ коштів на рахунки фізичних осіб за кордоном з використанням реквізитів платіжних карток платника та отримувача (P2P-перекази);

здійснення операцій із використанням платіжних карток для придбання активів, які безпосередньо конвертуються (обмінюються) на грошові кошти та належать до операцій quasi cash. Серед таких операцій: поповнення електронних гаманців, брокерських або форекс-рахунків, оплата дорожніх чеків, купівля віртуальних активів тощо.

У Нацбанку нагадали, що розраховуватися картками українських банків за товари та послуги в торговельних мережах та Інтернеті можна без обмежень як в Україні, так і за кордоном.

Крім того, регулятор:

розширив перелік винятків до заборони, що стосується переказів за кордон, валютними операціями резидентів із виконанням зобов’язань, які забезпечені державною гарантією;

дозволив купувати іноземну валюту на умовах «форвард» за форвардними договорами, що були укладені до 23 лютого 2022 року (включно) з дотриманням визначених умов.

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