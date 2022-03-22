НБУ підвищив ліміт зняття готівки з валютних рахунків втричі — Finance.ua
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НБУ підвищив ліміт зняття готівки з валютних рахунків втричі

Вчора 10:02Особисті фінанси
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НБУ підвищив ліміт зняття готівки з валютних рахунків втричіНБУ підвищив ліміт зняття готівки з валютних рахунків втричі
Національний банк підвищив ліміт на зняття готівкової іноземної валюти в Україні та за кордоном до 100 тисяч гривень в еквіваленті.
Про це повідомила пресслужба Нацбанку.

Що змінюється

1. Зняття готівкової іноземної валюти в Україні та за кордоном:
  • збільшено щоденний ліміт на зняття готівки в Україні з рахунків у іноземній валюті з 30 тис. грн до 100 тис. грн (в еквіваленті). Водночас уточнено, що цей ліміт також поширюється на зняття валюти за кордоном із рахунків в іноземній валюті, що відкриті в українських банках;
  • щоденний ліміт у 100 тис. грн на зняття коштів в Україні з рахунків в національній валюті лишається чинним. Натомість за кордоном зняття валюти з гривневих рахунків обмежено лімітом у 100 тис. грн на місяць. Відповідні уточнення покликані запобігти виведенню капіталу за кордон у значних обсягах.
Впроваджені зміни не стосуються використання платіжних карток за кордоном та в Україні для розрахунків із метою оплати вартості товарів, робіт та послуг. Вони й надалі можуть здійснюватися без обмежень;
2. Оплата навчання за кордоном:
  • Національний банк дав змогу без обмежень перераховувати кошти для оплати навчання на рахунки навчальних закладів за кордоном, розширивши перелік виключень з заборони на транскордонні операції, до якого також належать витрати, пов’язані зі смертю громадян, лікуванням в медичних закладах та транспортуванням хворих;
3. Обмеження операцій quasi cash та P2P-переказів із метою запобігання виведенню капіталу за кордон.
Національний банк обмежив загальним лімітом у 100 тис. грн (у еквіваленті) на місяць:
  • переказ коштів на рахунки фізичних осіб за кордоном з використанням реквізитів платіжних карток платника та отримувача (P2P-перекази);
  • здійснення операцій із використанням платіжних карток для придбання активів, які безпосередньо конвертуються (обмінюються) на грошові кошти та належать до операцій quasi cash. Серед таких операцій: поповнення електронних гаманців, брокерських або форекс-рахунків, оплата дорожніх чеків, купівля віртуальних активів тощо.
У Нацбанку нагадали, що розраховуватися картками українських банків за товари та послуги в торговельних мережах та Інтернеті можна без обмежень як в Україні, так і за кордоном.
Крім того, регулятор:
  • розширив перелік винятків до заборони, що стосується переказів за кордон, валютними операціями резидентів із виконанням зобов’язань, які забезпечені державною гарантією;
  • дозволив купувати іноземну валюту на умовах «форвард» за форвардними договорами, що були укладені до 23 лютого 2022 року (включно) з дотриманням визначених умов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Finance.UA
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