"ПриватБанк" блокує рахунки переселенців з Донбасу: куди звертатися — Finance.ua

"ПриватБанк" блокує рахунки переселенців з Донбасу: куди звертатися Вчора 14:03 — Фондовий ринок

Протягом останніх тижнів до Мінреінтеграції та громадських організацій надходять звернення від громадян — клієнтів АТ КБ « ПриватБанк », реєстрація місця проживання яких — ТОТ Донецької та Луганської областей.

Люди скаржаться, що банк вимагає від них актуалізацію персональних даних. За допомогою мобільного додатку «Приват24» або на сайті фінустанови клієнтам треба оновити інформацію стосовно адреси проживання і додати документ, що підтверджує місце проживання.

Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Додатково можуть вимагати копії документів, зокрема, довідки про взяття на облік ВПО (навіть якщо такі дані вже надавалися банку або клієнт не має статусу ВПО). В окремих випадках вимагають прибути до відділення. Інакше попереджають, що протягом серпня заблокують рахунок.

Подібні вимоги банку та блокування рахунків є неприпустимими, зауважила віцепрем’єрка Ірина Верещук під час наради, що була присвячена цій проблемі.

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Мінреінтеграції звернулося до НБУ з проханням розібратися в ситуації, що склалася в державному банку АТ КБ «Приват Банк» та вжити заходів реагування. А також безпосередньо до АТ КБ «Приват Банк» вжити заходів щодо припинення актуалізації даних та масового блокування рахунків клієнтів, реєстрація місця проживання яких є тимчасово окуповані території України, зокрема в Донецькій та Луганській областях.

Отже, якщо ви зареєстровані на ТОТ Луганщини та Донеччини та отримуєте повідомлення від АТ КБ «ПриватБанк» з вимогою актуалізувати дані, вам необхідно звернутися:

— на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції з кризових питань за номером 1548, а також +38 (096) 078 84 33 — для осіб, які знаходяться на ТОТ (через WhatsApp, Telegram, Viber);

— до громадської організації «Донбас СОС».

Консультації надаються через:

— телефонну «гарячу лінію» 0800 309 110;

— додаток Viber +380935006918;

— сторінку у Facebook ( https://cutt.ly/wSvMIwQ );

Консультації надаються по буднях з 9:00 до 21:00, в суботу з 9:00 до 18:00.

Довідка Finance.ua:

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