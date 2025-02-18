Припинення вогню не означатиме скасування воєнного стану в Україні — Веніславський Сьогодні 11:44

Припинення вогню не означатиме скасування воєнного стану в Україні — Веніславський

Якщо Україна та росія досягнуть домовленостей щодо припинення вогню, це все одно не означатиме скасування воєнного стану.

Про це заявив народний депутат і член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в етері «Радіо Свобода».

Він вважає, що без гарантій довготривалого миру воєнний стан не може бути скасований.

Читайте також Експерти оцінили шанси України на відновлення після війни

За його словами, скасування воєнного стану можливе лише в разі відсутності загроз, які передбачені законом про режим воєнного стану. А факт тимчасового припинення вогню ці загрози не усуває.

«Це ж не означає, що росія відвела свої війська з тимчасово окупованих територій чи свої засоби ураження, які можуть завдавати ударів по Україні. З огляду на психічний стан путіна (лідера росії володимира путіна. — Ред.), я думаю, ми можемо очікувати будь-якого розвитку подій», — каже Веніславський.

Народний депутат не зміг назвати терміну, який може минути від укладення угоди про припинення вогню до скасування воєнного стану.

Читайте також Скільки коштів потрібно Україні для повоєнного відновлення

Він пояснив, що терміни можливого скасування воєнного стану залежать від низки обставин, зокрема відведення російських військ, гарантій безпеки та результатів міжнародних перемовин.

«Проте терміни я зараз прогнозувати не можу в принципі. Це залежить від цілої низки обставин: від перемовин, від того, на яких умовах зійдуться сторони. Я маю на увазі Україну і рф за участі Європи та США, адже без цього, як заявив президент, жодних домовленостей українська влада не визнає», — сказав Веніславський.

Нагадаємо, 5 лютого президент України Володимир Зеленський підписав закони, які передбачають продовження терміну воєнного стану та загальної мобілізації до 9 травня. Це стало вже 14-м продовженням воєнного стану та мобілізації з початку повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року.

hromadske За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.