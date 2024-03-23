Придбати раз і назавжди: версію Microsoft Office 2024 зроблять доступною без передплати — Finance.ua

Придбати раз і назавжди: версію Microsoft Office 2024 зроблять доступною без передплати Сьогодні 22:13 — Технології&Авто

Придбати раз і назавжди: версію Microsoft Office 2024 зроблять доступною без передплати, Фото: microsoft

Версія Microsoft Office 2024 буде доступна без передплати. Її можна буде купити «раз і назавжди». Прогнозується, що Microsoft Office LTSC 2024 (Long-Term Servicing Channel) матиме підтримку протягом п’яти років.

Про це йдеться у блозі Microsoft.

Комерційна прев’ю-версія Microsoft Office LTSC 2024 стане доступною вже наступного місяця.

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Office LTSC 2024 включатиме лише частину того, що міститься в програмах Microsoft 365, на основі функцій, включених у попередні випуски.

Функції для Office LTSC 2024 включають:

нові параметри створення нарад і покращення пошуку в Outlook;

десятки нових функцій і Excel, включаючи динамічні діаграми та масиви;

покращені продуктивність, безпеку та доступність.

Office LTSC 2024 не постачатиметься з Microsoft Publisher, або з програмою Microsoft Teams, яку можна завантажити окремо.

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Попри те, що версію здебільшого орієнтовано на бізнес, буде також варіант для звичайних користувачів — Microsoft Office 2024, який теж отримає п’ятирічну підтримку.

І хоча вартість Office LTSC 2024 збільшиться на 10% проти попередніх релізів, версія для індивідуальних споживачів не дорожчатиме.

Обидві версії Microsoft Office 2024 зробили доступними на Windows 10, Windows 11 і macOS.

Натомість більше деталей компанія оприлюднить згодом, ближче до повноцінного релізу, який має відбутися пізніше цього року.

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