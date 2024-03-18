Microsoft, Amazon і Google заблокують російським компаніям доступ до своїх хмарних сервісів — Finance.ua

Microsoft, Amazon і Google заблокують російським компаніям доступ до своїх хмарних сервісів Сьогодні 21:37 — Світ

Microsoft, Amazon і Google заблокують російським компаніям доступ до своїх хмарних сервісів

Microsoft, Amazon та Google з 20 березня закриють доступ до своїх хмарних сервісів для російських компаній.

Про це йдеться у повідомленні Softline, одного з найбільших дистриб’юторів Microsoft у рф.

Це означає, що російські компанії не зможуть користуватися цими продуктами або отримувати доступ до даних, що містяться в них.

У Microsoft пояснили таке рішення санкціями Євросоюзу проти росії. У 12 пакеті, ухваленому ще 19 грудня 2023 року, містяться обмеження на постачання програмного забезпечення для бізнес-аналітики (BI), Customer Relationship Management (CRM) та інших продуктів.

Чи зачепить це звичайних користувачів?

У Softline відповіли , що однозначної відповіді поки немає, адже не зрозуміло, як буде технічно відбуватися блокування.

Якщо росіяни не збережуть всі дані Google локально, то з 20 березня 2024 року вони можуть втратити доступ до них. Це означає, що вони не зможуть переглядати, редагувати або завантажувати файли, що зберігаються на Google Диску; використовувати інші продукти Google, які інтегровані з Google Диском, такі як Gmail, Google Docs, Google Sheets та Google Slides.

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