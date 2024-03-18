Microsoft, Amazon і Google заблокують російським компаніям доступ до своїх хмарних сервісів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Microsoft, Amazon і Google заблокують російським компаніям доступ до своїх хмарних сервісів

Світ
27
Microsoft, Amazon і Google заблокують російським компаніям доступ до своїх хмарних сервісів
Microsoft, Amazon і Google заблокують російським компаніям доступ до своїх хмарних сервісів
Microsoft, Amazon та Google з 20 березня закриють доступ до своїх хмарних сервісів для російських компаній.
Про це йдеться у повідомленні Softline, одного з найбільших дистриб’юторів Microsoft у рф.
Це означає, що російські компанії не зможуть користуватися цими продуктами або отримувати доступ до даних, що містяться в них.
Читайте також
У Microsoft пояснили таке рішення санкціями Євросоюзу проти росії. У 12 пакеті, ухваленому ще 19 грудня 2023 року, містяться обмеження на постачання програмного забезпечення для бізнес-аналітики (BI), Customer Relationship Management (CRM) та інших продуктів.
Microsoft, Amazon і Google заблокують російським компаніям доступ до своїх хмарних сервісів

Чи зачепить це звичайних користувачів?

У Softline відповіли, що однозначної відповіді поки немає, адже не зрозуміло, як буде технічно відбуватися блокування.
Якщо росіяни не збережуть всі дані Google локально, то з 20 березня 2024 року вони можуть втратити доступ до них. Це означає, що вони не зможуть переглядати, редагувати або завантажувати файли, що зберігаються на Google Диску; використовувати інші продукти Google, які інтегровані з Google Диском, такі як Gmail, Google Docs, Google Sheets та Google Slides.
За матеріалами:
Ain.Ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.