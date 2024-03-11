Google заплатить $5 млн тому, хто застосує квантові обчислення на практиці — Finance.ua
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Google заплатить $5 млн тому, хто застосує квантові обчислення на практиці

Особисті фінанси
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Google заплатить $5 млн тому, хто застосує квантові обчислення на практиці
Google заплатить $5 млн тому, хто застосує квантові обчислення на практиці
Google, організація XPRIZE та Женевський центр прогнозування науки та дипломатії запускають трирічний конкурс із призом $5 млн. Його мета — направити алгоритм квантових обчислень на вирішення реальних проблем.
Про це йдеться у блозі Google.
Конкурс XPRIZE Quantum Applications стартував 4 березня і триватиме упродовж трьох років, приз отримають фіналісти.

Навіщо цей конкурс

Google пояснює, що квантові комп’ютери мають потенціал для вирішення суспільних проблем. Вони могли б прискорювати розробку ліків чи створювати нові матеріали для акумуляторів тощо. Але більшість квантових алгоритмів вивчали переважно в контексті абстрактних математичних проблем. І менше для практичного використання.
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Хоча є багато причин для оптимізму щодо потенціалу квантових обчислень, ми все ще дещо не знаємо, як, коли і для яких реальних проблем ця технологія виявиться найбільш трансформаційною, — йдеться у блозі.

Детальніше про умови конкурсу

  • У кваліфікаційній заявці команди повинні описати суспільно корисну задачу, яку вони хочуть вирішити. А також дати аналіз, скільки часу їх алгоритм працюватиме на квантовому комп’ютері, перш ніж досягне рішення.
  • До 20 команд розділять між собою призовий фонд у розмірі $1 млн і пройдуть до фіналу. Команди-півфіналісти мають: описати апаратні специфікації, необхідні для запуску квантового алгоритму, надати докази того, що він є швидшим або точнішим за класичні комп’ютерні рішення, та спрогнозувати позитивний вплив, який він матиме на суспільство в цілому.
  • Призовий фонд у розмірі $3 млн буде розподілений між трьома головними призерами, а $1 млн — між тими, хто посяде друге місце.
  • Google пише, що радниками та суддями конкурсу будуть авторитетні міжгалузеві експерти.
За матеріалами:
Ain.Ua
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