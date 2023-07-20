Причини анулювання виплат «Бюргергельд» у Німеччині — Finance.ua
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Причини анулювання виплат «Бюргергельд» у Німеччині

Особисті фінанси
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Причини анулювання виплат «Бюргергельд» у Німеччині
Причини анулювання виплат «Бюргергельд» у Німеччині
Українці у Німеччині можуть отримувати фінансову допомогу по безробіттю — Bürgergeld. Окрім грошової підтримки, програма пропонує біженцям можливості для підвищення кваліфікації.
Проте існує ряд причин, через які біженців можуть позбавити виплат по програмі. Через що відбувається припинення матеріальної допомоги — читайте далі.

Допомога Bürgergeld: причини ануляції та зменшення розміру виплат

Як повідомляє портал Ukrainianingermany, Bürgergeld може скасувати надання матеріальної допомоги українцям, якщо вони не виконують відповідні умови програми.
Таким чином, причиною для штрафів, втрати частини коштів або для повної ануляції фінансової підтримки можуть стати наступні випадки:
Проживання за адресою, що не відповідає місцю реєстрації
Однією з умов для отримання допомоги Bürgergeld є необхідність постійно проживати за місцем прописки. Згідно з умовами програми, максимальним терміном відсутності за місцем прописки є 21 день.
Відмова від роботи, курсів та семінарів, запропонованих програмою
У тому випадку, якщо особа, що отримує фінансову допомогу відмовляється від відвідування курсів, семінарів з працевлаштування або роботи, яка відповідає її професійним навичкам та кваліфікації, вона може втратити частину матеріальної допомоги. Зазначається, що за перше відповідне порушення сума виплат буде знижена на 10%, за друге — на 20%, за третє - на 30%.
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Ігнорування терміну без поважної причини
Кожен раз, коли особа ігноруватиме термін, призначений програмою, сума фінансової допомоги знижуватиметься на 10% щомісяця. Зазначається, що проценти можуть підсумовуватися, проте їх розмір не повинен перевищувати 30%.
Звільнення з роботи без поважної причини
Якщо особа звільнилася з роботи без вагомих на те причин, наступні три місяці матеріальна допомога зменшиться на 30%.
Приховування додаткового доходу та майна
Зазначається, що у випадках, коли біженці приховують інформацію про свої доходи або майно, соціальна служба буде зобов’язана наполягати на повному поверненні виплачених по програмі коштів. У деяких випадках за подібне шахрайство передбачені штрафи та навіть позбавлення волі.
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За матеріалами:
visitukraine.today
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