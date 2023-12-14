Причин для ослаблення гривні до кінця січня немає, — експерт Сьогодні 20:04 — Валюта

Причин для ослаблення гривні до кінця січня немає, — експерт

Причин для падіння курсу гривні до долара до кінця січня немає. Загалом все залежить від макрофінансової допомоги, яку надають Україні.

Таку думку висловив УНН виконавчий директор «Економічного дискусійного клубу» Олег Пендзин.

навіть до кінця січня, причин для того, щоб курс падав, немає», — сказав Пендзин. «Проблема принципово полягає в тому, що в нас все залежить від макрофінансової допомоги, яку нам надають. Вона буде — буде стабільний курс гривні до долара, її не буде — Нацбанк буде вимушений друкувати гривню, щоб покрити соціальні зобов’язання, і курс покотиться. Поки що, на сьогоднішній момент і, я думаю,», — сказав Пендзин.

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Окрім того, він прокоментував те, що офіційний курс уперше у 2023 році перевищив 37 гривень за долар.

Пендзин нагадав, що Нацбанк на сьогодні не встановлює фіксованого курсу.

«Сьогодні курс обмежено-плаваючий. Тобто НБУ робить інтервенції на ринку, і таким чином формується курс. Національний банк України ще літом відійшов від фіксованого курсу. Нацбанк здійснює інтервенції залежно від своєї стратегії», — зазначив Пендзин.

Він зауважив, що це була вимога Міжнародного валютного фонду, щоб відійти від фіксованого курсу.

«Так, курс перевищив 37 грн за долар, але вчора був у готівковому обміннику і курс 37,4. Не 40, не 39. Водночас трохи більше ніж 37 безготівковий. Тобто, по суті справи, ми повернулися до співвідношення готівкового-безготівкового курсу, який був у нас до початку повномасштабної війни. Це добре», — пояснив Пендзин.

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