Прибуток Porsche від автобізнесу впав на 91% — Finance.ua
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Прибуток Porsche від автобізнесу впав на 91%

Фондовий ринок
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Прибуток Porsche від автобізнесу впав на 91%
Прибуток Porsche від автобізнесу впав на 91%
Операційний прибуток виробника автомобілів Porsche у другому кварталі поточного року різко знизився. Компанія з Цуффенхаузена заробила на автомобільному бізнесі — без урахування фінансових послуг — лише 154 млн євро. За аналогічний період минулого року ця сума становила 1,7 млрд євро, що означає зниження майже на 91%. Оборот бренду скоротився приблизно на 12,9% до 8,3 млрд євро.
Про це свідчать оприлюднені у п’ятницю, 25 липня, піврічні звіти концерну Volkswagen, якому належить більшість акцій Porsche, пише DW.
Точні причини таких слабких показників у другому кварталі поки що залишаються неясними. Представник Porsche відмовився коментувати цифри агентству dpa.

Високі показники Volkswagen

Для порівняння: основний бренд VW отримав з квітня по червень операційний прибуток у розмірі 991 млн євро — майже в шість разів більше, ніж за аналогічний період минулого року. В результаті він помітно випередив колишніх «чемпіонів із прибутку» всередині концерну в поточній операційній діяльності.
Результат VW виявився вищим, ніж у Porsche та Audi разом узятих. При цьому саме Porsche останніми роками значною мірою забезпечував фінансову стабільність концерну Volkswagen: незважаючи на порівняно низький обсяг продажів, ця компанія приносила більшу частину прибутку до загальної каси.

Проблеми: Китай, США та електромобілі

Нещодавно керівництво Porsche на чолі з генеральним директором Олівером Блумt (Oliver Blume) повідомило про зниження обсягів продажу. Особливо помітне падіння зафіксовано у Китаї. Крім того, на бізнес тиснуть високі витрати на реорганізацію та ввізні мито в США. Великих інвестицій потребує і розвиток електромобільного напрямку.
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У зв’язку з цим було оголошено про заходи економії. Структури компанії буде скорочено: до 2029 року керівництво Porsche планує закрити близько 1900 робочих місць у районі Штутгарта. Розробляється і нова програма зниження витрат. Минулого тижня Блум розіслав співробітникам Porsche листи про майбутні нові скорочення.
Докладний фінансовий звіт, включаючи прибуток після оподаткування, дочірня компанія Volkswagen, Porsche: надасть у середу, 30 липня.
За матеріалами:
Finance.ua
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