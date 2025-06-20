Volkswagen представив своє перше роботаксі, випередивши Tesla (фото) — Finance.ua

Volkswagen представив своє перше роботаксі, випередивши Tesla (фото) Сьогодні 22:08 — Технології&Авто

Volkswagen представив своє перше роботаксі, випередивши Tesla (фото)

Volkswagen офіційно презентував серійну версію автономного електрофургона ID. Buzz AD — свого першого роботаксі. Модель створена під брендом MOIA та орієнтована на корпоративних клієнтів і міські автопарки, а не на приватних власників.

Запуск в Європі та США заплановано на 2026 рік, хоча серійний зразок уже готовий. Електрофургон оснащений системою Mobileye та 27 сенсорами — 13 камерами, 9 лідарами та 5 радарами, що забезпечують повне 360-градусне покриття простору навколо автомобіля.

Транспортний засіб має четвертий рівень автономності, що означає можливість руху без водія, хоча водійське місце поки що залишається. Передні сидіння звільнені для багажу, а всередині встановлено чотири пасажирських крісла та сенсорне управління через смартфон для максимального комфорту користувачів.

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Система MOIA пропонує не лише автомобіль, а й повну інфраструктуру: управління парком, онлайн-бронювання, технічну підтримку — все в одному пакеті. Це комплексне рішення для міст та автосервісів, які прагнуть впровадити автономний транспорт.

Ampercar За матеріалами:

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