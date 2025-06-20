Volkswagen представив своє перше роботаксі, випередивши Tesla (фото) — Finance.ua
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Volkswagen представив своє перше роботаксі, випередивши Tesla (фото)

Технології&Авто
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Volkswagen представив своє перше роботаксі, випередивши Tesla (фото)
Volkswagen представив своє перше роботаксі, випередивши Tesla (фото)
Volkswagen офіційно презентував серійну версію автономного електрофургона ID. Buzz AD — свого першого роботаксі. Модель створена під брендом MOIA та орієнтована на корпоративних клієнтів і міські автопарки, а не на приватних власників.
Запуск в Європі та США заплановано на 2026 рік, хоча серійний зразок уже готовий. Електрофургон оснащений системою Mobileye та 27 сенсорами — 13 камерами, 9 лідарами та 5 радарами, що забезпечують повне 360-градусне покриття простору навколо автомобіля.
Volkswagen представив своє перше роботаксі, випередивши Tesla (фото)
Volkswagen представив своє перше роботаксі, випередивши Tesla (фото)
Транспортний засіб має четвертий рівень автономності, що означає можливість руху без водія, хоча водійське місце поки що залишається. Передні сидіння звільнені для багажу, а всередині встановлено чотири пасажирських крісла та сенсорне управління через смартфон для максимального комфорту користувачів.
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Система MOIA пропонує не лише автомобіль, а й повну інфраструктуру: управління парком, онлайн-бронювання, технічну підтримку — все в одному пакеті. Це комплексне рішення для міст та автосервісів, які прагнуть впровадити автономний транспорт.
За матеріалами:
Ampercar
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